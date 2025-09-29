Quando l’accessorio trasforma la vacanza

Un pick-up è un piccolo camper in potenza, ma fino a ieri compiere la trasformazione era un lavoro complesso che richiedeva l’aiuto di professionisti. Adesso con ’Cellula PickUp’ di Feba la trasformazione è alla portata di tutti. Le cellule sono antiruggine, impermeabili e a prova di infiltrazioni, con un corpo in fibra di vetro non infiammabile e antibatterico. Sono compatibili con tutte le marche e i modelli di pick up a doppia cabina di nuova generazione e lo trasformano in una vera e propria casa in movimento, confortevole e versatile, dal design accattivante e dalla struttura robusta.

Vivere all’aria aperta non significa dover rinunciare alle comodità di casa, ad esempio l’aria condizionata. è con questo spirito che Indel Spa ha inventato Plein-Aircorn, il primo condizionatore d’aria a 12V per camper e motorhome semi-integrati, alimentato esclusivamente dalla batteria ausiliaria, eliminando la necessità di inverter o generatori. Raffredda e deumidifica camper, furgoni e motorhome fino a 6 metri senza bisogno di una connessione a 220V o di generatori ausiliari.

L’elettricità può essere un problema per chi ha deciso di vivere una vacanza on the road, senza per forza fare tappa in campeggio. In aiuto ai camperisti è arrivato ’Voltab’ di Refilla, il generatore elettrico a batteria pensato per chi ama viaggiare. Silenzioso, a zero emissioni, progettato e realizzato in Italia fornisce energia AC ovunque: in campeggio, on the road o in situazioni di emergenza. Sostituisce i generatori a benzina e gasolio con una soluzione pulita e con la più alta densità energetica sul mercato.

Per chi vuole riposare in piena tranquillità CarCamp presenta la tenda da tetto ’Alba’, a libro estendibile da 1 a 5 posti, un unicum per chi ama viaggiare da solo o in famiglia, con comodo materasso in schiuma a doppia densità e tessuti impermeabili e resistenti ai raggi UV. Altra novità sempre da CarCamp è il tendalino Brezza, telescopico, autoportante a 180°, rapido da montare, ideale per creare un’estesa zona d’ombra laterale o posteriore.

Novità anche in materia di supporti portabici, fondamentali per chi vuole mantenersi in forma anche in vacanza. ’Tremont’ è l’ultimo nato in casa Menabo, si tratta di un portabici per van con struttura in alluminio, robusto e facile da usare. Rapido da montare, consente di aprire le porte del furgone anche con il portabici installato ed è compatibile con e-bike.

Per proteggere sedili e dinette ci sono le speciali coperture realizzate in tessuto bi-elastico da New Fair. Pratici e lavabili sono realizzati in tessuto con trattamento antipilling e anti-graffio per essere resistenti ai lavaggi e al sole. Realizzati su misura, si montano e smontano in un attimo, aderendo perfettamente ai cuscini, lavabili in lavatrice a 30° gradi.

Se non irrinunciabile di sicuro molto utile per chi sta attrezzando il proprio camper o il caravan per una vacanza on the road è il barbecue, che NomadiQ ha reinventato in una versione più elegante e facile da usare. Si tratta di una linea di barbecue compatti, in alluminio di alta qualità, stabili, che si raffreddano molto rapidamente dopo l’uso, facili da pulire e da riporre, una volta ripiegati. Pronti all’uso in 3 minuti funzionano a gas, grazie alle due zone di temperatura separate sono adatti per cucinare carne, pesce e piatti vegetariani.

Enrico Turati