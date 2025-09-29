Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni MoldaviaAttentato MichiganFlotilla oggiDon PatricielloSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
QN MobilitàQuadruplicamento indispensabile per Rfi
29 set 2025
ENRICO AGNESSI
QN Mobilità
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Quadruplicamento indispensabile per Rfi

Quadruplicamento indispensabile per Rfi

Il progetto legato al quadruplicamento della tratta ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese è un’opera strategica e complessa che Rete...

Il progetto legato al quadruplicamento della tratta ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese è un’opera strategica e complessa che Rete ferroviaria italiana (RFI) sta portando avanti. L’obiettivo principale è potenziare la capacità della linea ferroviaria, che attualmente gestisce flussi di traffico ad alta velocità, regionali, metropolitani e merci. Oltre ad aumentare la capacità della direttrice ferroviaria Adriatica (Bologna-Lecce) le nuove linee miglioreranno la puntualità e la regolarità del servizio. Aumenterà la frequenza dei treni regionali e metropolitani tra Imola e Bologna. Sarà potenziato il trasporto merci, in particolare i collegamenti con il porto di Ravenna. I costi stimati sono di 3,6 miliardi di euro che potrebbero aumentare con le modifiche al progetto dopo il confronto con cittadini, associazioni ed enti locali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata