Quadruplicamento indispensabile per Rfi

Il progetto legato al quadruplicamento della tratta ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese è un’opera strategica e complessa che Rete ferroviaria italiana (RFI) sta portando avanti. L’obiettivo principale è potenziare la capacità della linea ferroviaria, che attualmente gestisce flussi di traffico ad alta velocità, regionali, metropolitani e merci. Oltre ad aumentare la capacità della direttrice ferroviaria Adriatica (Bologna-Lecce) le nuove linee miglioreranno la puntualità e la regolarità del servizio. Aumenterà la frequenza dei treni regionali e metropolitani tra Imola e Bologna. Sarà potenziato il trasporto merci, in particolare i collegamenti con il porto di Ravenna. I costi stimati sono di 3,6 miliardi di euro che potrebbero aumentare con le modifiche al progetto dopo il confronto con cittadini, associazioni ed enti locali.