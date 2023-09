Q6 e-tron nel futuro . La nuova generazione è solo elettrica

Anticipato da un concept che presenta tutte le caratteristiche di stile e tecnologia che vedremo su strada, Q6 e-tron, il Suv elettrico lungo 4,80 metri di Audi, sarà presentato a fine 2023. La Casa dei Quattro Anelli lancia il primo modello di una nuova generazione. La novità è l’esordio della piattaforma PPE, acronimo di Premium Platform Electric, realizzata con Porsche.

La PPE arriverà anche sulla seconda serie Porsche Macan nel 2024, dotata di una architettura da 800 V che permette una ricarica ultra rapida da corrente continua (DC), fino a 270 kW. La batteria di Audi Q6 e-tron ha una capacità di 100 kWh, alimentata da una rete elettrica a 800 volt che potrà essere ricarica dal 10% all’80% in meno di 30’ o recuperare 250 km in 10’, e permetterà una autonomia di circa 600 chilometri. Numeri interessanti per il Suv con due motori elettrici e trazione integrale. Due le versioni: con potenza di 401 cavalli (295 kW) e 535 Nm di coppia e SQ6e-tron da 516 cavalli (380 kW) e 820 Nm.

Dopo arriverà anche Q6 e-tron Sportback. Dotata di sospensioni ad aria che permettono di variare l’altezza da terra fino a 7,5 cm più bassa ed efficiente per i percorsi su asfalto e più alta in fuoristrada, presenta la seconda generazione della tecnologia OLED digitale dei fari. Per la prima volta si può scegliere la configurazione delle luci diurne anteriori e delle posteriori.

f.f.