Purosangue Razza Ferrari e comfort da famiglia

Un vero Purosangue, pronto a lanciarsi in una corsa sfrenata o a sedurti con il suo stile

Ha la bellezza armoniosa e potente di un cavallo di razza. Un vero Purosangue, pronto a lanciarsi in una corsa sfrenata o a sedurti con il suo stile. La Ferrari che non c’era è qui, davanti ai nostri occhi: quattro porte, quattro posti, ruote alte stile Suv e un cuore rosso da 725 cavalli per certificare al mondo che questa è una creatura di Maranello. La proviamo lungo il suggestivo percorso della Trento-Bondone, mitica corsa in salita, eredità di anni ruggenti. Il tracciato giusto per cogliere le due anime di Purosangue: il comfort e la performance sposate in un equilibrio altissimo. L’eleganza comincia dall’architettura che ricalca lo stile di una berlinetta con motore centrale. Qui il 12 cilindri a V è spostato in avanti sotto il lungo cofano in fibra di carbonio, che garantisce slancio e fluidità al design della vettura. Il risultato di centinaia di ore di lavoro nella galleria del vento è un coupé dinamico, poderoso e compatto. La cabina di guida sembra flutturare come un disco sospeso sopra la linea di cintura e le due porte posteriori si aprono contro vento con un comando elettrico molto funzionale. Gli interni sono concepiti come un salotto elegante che si...