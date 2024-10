Protezioni in Starkle e piastre tinte all’origine

Le piastre del paraurti di Dacia Bigster vengono tinte all’origine e le protezioni delle fiancate sono in Starkle, un composto fatto di materiali riciclati senza verniciatura. Per chi invece vuole distinguersi la versione alto di gamma, Journey, offre colorazione bi-tono con tetto nero, cerchi da 19 pollici e la nuova tinta Indigo Blu, davvero molto suggestiva. In più ci sono piccoli accorgimenti che rendono la vettura ancor più duttile e flessibile a varie esigenze. Comei supporti Yuoclip, predisposti in cinque zone dell’auto per fissare accessori come cellulari, porta bevande e appendi abiti. E al frazionamento 40/20/40 del sedile posteriore, che permette di reclinare la parte centrale consentendo il carico di oggetti lunghi fino a 2 metri e 70, anche in presenza di due passeggeri seduti nella fila posteriore.

