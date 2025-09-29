Protezione dagli schianti. Un sistema di airbag avvolgerà la carlinga

L’incidente dello scorso 12 giugno ad Ahmedabad in india, in cui hanno perso la vita 270 persone (241 passeggeri e 29 studenti che si trovavano nella mensa universitaria contro la quale si è schiantato il velivolo), ha posto seri interrogativi sulla possibilità di sopravvivere a questo tipo di eventi. I motori del Boeing 787 di Air India si sono spenti subito dopo il decollo, nella fase più delicata, e in attesa dell’esito dell’inchiesta che dovrà determinare le cause e le responsabilità dell’accaduto quel che è certo è che per i piloti è stato impossibile evitare l’impatto con il suolo.

In tempi record due ingegneri aeronautici indiani del Birla Institute of Technology and Science hanno elaborato un sistema per dare una chance di sopravvivenza ai passeggeri. Con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale hanno progettato degli airbag giganti a forma di popcorn in grado di avvolgere la carlinga quando l’impatto è ormai inevitabile.

La loro invenzione è stata selezionata nell’ambito del James Dyson Award, un prestigioso premio che riconosce l’attività degli inventori che con le loro idee sono in grado di cambiare il mondo. Il progetto, dal nome ’Rebirth’, rinascita, prevede di installare sulla fusoliera degli aerei dei grandi airbag, sul modello di quelli presenti nell’abitacolo delle nostre automobili, in gradi di attivarsi entro 2 secondi in caso di guasti che compromettono la permanenza in volo. Determinante la rapidità in cui il sistema deve valutare gli eventi e attivarsi, ma in questo caso a dare una mano a piloti e passeggeri ci penserà l’intelligenza artificiale.

Per essere sempre pronti i sensori di ’Rebirth’ si attivano durante il volo e monitorano i parametri ’meccanici’ come altitudine, velocità, motori, direzione, ma sono in grado di rilevare in tempo reale anche gli incendi e la reazione dei piloti. Quando l’aereo si trova a meno di 900 metri dal suolo e quindi l’impatto è inevitabile il sistema si attiva avvolgono la carlinga per proteggerla. Dopo l’impatto si attiva un segnale Gps di soccorso per richiamare l’attenzione degli altri aerei.