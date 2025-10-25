Priorità sicurezza. Cambiamo le gomme non le abitudini

Canali

utunno è tempo di migrare" parafrasando il poeta. Più prosaicamente per tutti noi automobilisti il cambio di stagione coincide con la necessità di effettuare la sostituzione degli pneumatici, passando dagli estivi a quelli invernali. Un obbligo – quello di avere a bordo le ’dotazioni invernali’ o gomme adeguate appunto – da affrontare come priorità di sicurezza.

Ne parliamo nelle prossime pagine. In quelle a seguire rimaniamo in tema, presentando le novità legate al mondo dell’auto e delle moto. E affrontiamo il tema delle innovazioni tecnologiche che spesso sono dettate dalla necessità di difendere l’incolumità di chi è al volante, ma anche di tutti gli altri utenti della strada. Purtroppo c’è ancora tanto da fare visto che in Italia gli incidenti sono ancora troppi e ogni giorno, in media, più di seicento persone rimangono ferite e otto perdono la vita.

Parlando di sicurezza affronteremo il tema dei controlli biometrici, in questo caso legati alla necessità di conoscere in tempo reale e in maniera sempre più accurata chi entra in Europa, varcando i confini della cosiddetta ’area Schengen’. Una rivoluzione per il trasporto aereo e il traffico marittimo che oggi riguarda solo i cittadini residenti al di fuori dell’Ue, ma forse un domani potrebbe toccare anche a noi.

Comportamento individuale e responsabilità collettiva si fondono quando la sicurezza diventa quella di voler costruire un mondo più sostenibile, secondo i dettami della circular economy che a Rimini, nei prossimi giorni, sarà al centro del salone Ecomondo. A Pistoia la sicurezza si lega alla volontà di vivere in una città sempre più a misura d’uomo, da attraversare a piedi o in bicicletta. Quanto a noi vi auguriamo, sicuramente, buona lettura.