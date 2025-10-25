Sabato 25 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione RomaPiersanti Mattarella guantoCoppa del mondo di sciSinner ViennaBtp Valore
Acquista il giornale
QN MobilitàPriorità sicurezza. Cambiamo le gomme non le abitudini
25 ott 2025
ROBERTO
QN Mobilità
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Priorità sicurezza. Cambiamo le gomme non le abitudini

Priorità sicurezza. Cambiamo le gomme non le abitudini

Canali utunno è tempo di migrare" parafrasando il poeta. Più prosaicamente per tutti noi automobilisti il cambio di stagione coincide con...

Supercar e insieme manifesto per gli amanti della guida analogica, la Maserati MCPURA è un concentrato di emozioni Merito del V6 Nettuno da 630 cavalli capace di spingerla fino alla strabiliante velocità di 324 km/h, con una accelerazione 0-100 km/h in soli 2,8 secondi

Supercar e insieme manifesto per gli amanti della guida analogica, la Maserati MCPURA è un concentrato di emozioni Merito del V6 Nettuno da 630 cavalli capace di spingerla fino alla strabiliante velocità di 324 km/h, con una accelerazione 0-100 km/h in soli 2,8 secondi

Canali

utunno è tempo di migrare" parafrasando il poeta. Più prosaicamente per tutti noi automobilisti il cambio di stagione coincide con la necessità di effettuare la sostituzione degli pneumatici, passando dagli estivi a quelli invernali. Un obbligo – quello di avere a bordo le ’dotazioni invernali’ o gomme adeguate appunto – da affrontare come priorità di sicurezza.

Ne parliamo nelle prossime pagine. In quelle a seguire rimaniamo in tema, presentando le novità legate al mondo dell’auto e delle moto. E affrontiamo il tema delle innovazioni tecnologiche che spesso sono dettate dalla necessità di difendere l’incolumità di chi è al volante, ma anche di tutti gli altri utenti della strada. Purtroppo c’è ancora tanto da fare visto che in Italia gli incidenti sono ancora troppi e ogni giorno, in media, più di seicento persone rimangono ferite e otto perdono la vita.

Parlando di sicurezza affronteremo il tema dei controlli biometrici, in questo caso legati alla necessità di conoscere in tempo reale e in maniera sempre più accurata chi entra in Europa, varcando i confini della cosiddetta ’area Schengen’. Una rivoluzione per il trasporto aereo e il traffico marittimo che oggi riguarda solo i cittadini residenti al di fuori dell’Ue, ma forse un domani potrebbe toccare anche a noi.

Comportamento individuale e responsabilità collettiva si fondono quando la sicurezza diventa quella di voler costruire un mondo più sostenibile, secondo i dettami della circular economy che a Rimini, nei prossimi giorni, sarà al centro del salone Ecomondo. A Pistoia la sicurezza si lega alla volontà di vivere in una città sempre più a misura d’uomo, da attraversare a piedi o in bicicletta. Quanto a noi vi auguriamo, sicuramente, buona lettura.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata