Priorità sicurezza. Binari e infrastrutture sorvegliati dai droni

Il Network delle Autorità Nazionali di Sicurezza rappresenta il principale forum tecnico e operativo di confronto tra le National Safety Authorities (NSA) degli Stati Membri e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA). Il suo obiettivo è promuovere uno scambio costante di esperienze e buone pratiche, al fine di armonizzare i criteri decisionali e rafforzare la cooperazione europea nel settore della sicurezza ferroviaria.

Nei giorni scorsi la riunione plenaria del Network è stata ospitata a Roma, presso la Casa dell’Aviatore. Due giornate intense di lavoro e confronto tra esperti e rappresentanti istituzionali, finalizzate a condividere analisi, strumenti e prospettive comuni per migliorare la sicurezza e l’interoperabilità del sistema ferroviario europeo. L’obiettivo è quello di elaborare posizioni condivise su temi strategici, con ricadute concrete sui processi decisionali delle autorità nazionali

I partecipanti sono stati ospiti della Sala di Controllo del Traffico di Roma Termini, uno dei principali hub ferroviari del Paese. Una vera e propria cabina di regia avanzata che integra, in un’unica architettura operativa, le funzioni di gestione e regolazione del traffico ferroviario con i sistemi di diagnostica predittiva – sia da terra sia a bordo, mediante una flotta dedicata di treni diagnostici. Tra i temi più dibattuti i sistemi di allerta europei e gli approfondiamenti sulle nuove tecnologie applicate alla sicurezza ferroviaria. Ad esempio l’impiego di droni per l’ispezione e la vigilanza delle infrastrutture, in grado di aumentare l’efficacia dei controlli in aree difficilmente accessibili, e lo sviluppo di treni a idrogeno, che rappresentano una frontiera innovativa non solo in termini di sostenibilità ambientale, ma anche per l’evoluzione dei requisiti tecnici e dei protocolli di sicurezza correlati.