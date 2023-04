Primo Ram elettrico a New York. L’autonomia arriva a 800 km E Ioniq 6 fa incetta di premi

Nella Grande Mela solo grandi novità. Il Salone di New York ha segnato l’esordio del primo pick-up elettrico del Gruppo Stellantis. Si tratta del Ram 1500 Rev, che andrà a competere nella categoria più popolare di vetture del mercato automobilistico più ricco del mondo. Fa esordire la piattaforma STLA Frame, dedicata ai “large trucks and light commercial vehicles” ed entra a gamba tesa nella categoria. Arriverà nel 2024 e sarà disponibile in due versioni. La prima con batteria da 168 kWh, già enorme, accreditato di 563 km di autonomia e due motori elettrici per 654 cavalli di potenza a 800 Nm di coppia.

La seconda, con la stessa potenza e sempre a trazione integrale, ma con una batteria mostruosa, da 229 kWh, ovvero tre volte quella di una Tesla Model 3 Long Range. L’autonomia dichiarata è di 805 km: sulla carta formidabile. Le prestazioni ci sono, accelerazione da 0 a 100 kmh in 4,4 secondi, e pure la tecnologia.

L’architettura STLA Frame è a 800 Volt e permette, oltre alla ricarica bi-direzionale, dalle colonnine HPC da 350 kW di in 10 minuti energia sufficienza per viaggiare 177 km. Ma non è tutto: è prevista in futuro una versione a raggio di azione ancora più ampio, il Ram 1500 REV XR, sul quale vige il mistero. Da vero pick-up, esibisce capacità di carico (1.225 kg) e di traino, 6.350 kg, notevoli. E pure un Cx di 0,34, sorprendente per un bestione del genere.

È dotato al posteriore dello schema multi-link e di sospensioni adattive e tutta la sua potenza è scaricata su cerchi da 22 pollici che calzano italiano, ovvero Pirelli Scorpion 27550.

Ram 1500 Rev sarà disponibile in svariati allestimenti: Tradesman, Big HornLone Star, Laramie, Limited e Tungsten. Spicca la plancia con tre schermi, da 12,3 pollici per la strumentazione, da 14,5” per il multimedia e da 10,25” per il passeggero. C’è anche head-up display da 10 polici: il prezzo non è ancora ufficiale.

Nel corso dell’evento tradizionalmente organizzato al New York International Auto Show (Nyias) Hyundai Ioniq 6 è stata premiata come World Car of the Year conquistando anche i titoli di World Electric Vehicle e World Car Design of the Year. Nella fase finale della selezione Ioniq 6 ha battuto le altre due finaliste Bmw X1 - iX1 e Kia Niro, tutte lanciate come la Hyundai nel 2022. La giuria composta da 100 giornalisti automobilistici appartenenti da 32 Paesi ha premiato per il secondo anno consecutivo che Hyundai ottiene questi tre prestigiosi riconoscimenti.