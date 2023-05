Primo bunkeraggio di biocarburante

TotalEnergies Marine Fuels e Corsica Sardinia Ferries hanno realizzato per la prima volta il bunkeraggio di biocarburante nel Mediterraneo, da un porto francese. Durante l’operazione, effettuata nel porto di Tolone, 100 tonnellate di biocarburante composto da gasolio (MGO) e per il 30% da biomolecole (FAME - estere metilico di acidi grassi di seconda generazione) prodotte da oli da cucina esausti e certificate ISCC, sono state consegnate via camion alla Mega Express Two, nave ro-ro da 26mila tonnellate.