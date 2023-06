Prima il noleggio poi l’acquisto Con i camper va così

Noleggio come primo passo verso l’acquisto del camper. Emerge da una ricerca commissionata da Assocamp, l’Associazione Italia che riunisce oltre il 90% dei concessionari di veicoli ricreazionali del nostro Paese, e condotta da GAP Consulting. La scelta di chi si avvicina a questo settore ricade in maniera predominante sul noleggio, mentre chi preferisce l’acquisto si affida a rivenditori affidabili che possano supportarli anche dopo la vendita. Il metodo di analisi ha fatto ricorso a sofisticati strumenti digitali per esplorare le tendenze e i comportamenti degli utenti online. Questi strumenti, che vanno oltre la semplice integrazione di dati provenienti da Google e social media, comprendono avanzate piattaforme di analisi SEO e di ricerca delle parole chiave, nonché servizi di monitoraggio delle tendenze che consentono di esaminare i cambiamenti nel tempo nelle ricerche degli utenti e nell’interesse del pubblico. Questi dati sono stati poi correlati e integrati con informazioni ottenute attraverso interviste dirette a un campione di utenti che non hanno mai posseduto un camper o una caravan. Queste interviste sono state svolte in collaborazione con Dynata, la più grande piattaforma mondiale di dati first-party e analisi di mercato, in grado di raggiungere 62 milioni di consumatori e professionisti in tutto il mondo e di raccogliere una vastissima gamma di attributi e profili individuali attraverso sondaggi. "I risultati confermano quello che già stiamo sperimentando nei nostri centri vendita", dice Ester Bordino, presidente di Assocamp. "Prima dell’acquisto 9 utenti su 10 palesano la propensione a provare la vacanza o il week end in camper".