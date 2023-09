Prestige F4: che classe. Cucina vista mare e living a tutto comfort

Prestige Yachts presenta al Salone di Genova il primo modello della terza generazione della sua F-Line, una collezione che ha fatto la storia del cantiere francese. Ė il nuovo Prestige F4, sempre firmato da Camillo Garroni che per il Cantiere segna una evoluzione significativa nel segmento di yacht motore tra 40 e 70 piedi. Lungo 15,18 metri per 4,49 metri di baglio il nuovo Prestige F4 a un design innovativo abbina l’utilizzo di materiali ricercati e una carena che assicura la massima stabilità.

Elemento caratterizzante del nuovo Prestige F4 è la cucina, la Ocean View Gallery, all’ingresso nel living interno e aperta verso il pozzetto. Il flybridge è una vera a propria terrazza sul mare che può essere riparata con un bimini o un hard top comprende una cucina esterna, sedute e la seconda postazione di guida. Il ponte di coperta invece ospita a prua un secondo spazio prendisole dopo quello in pozzetto.

Il living è organizzato con zona pranzo a sinistra e timoneria a dritta mentre al lower deck la cabina armatoriale di prua si distingue sia per l’altezza di 2 metri sia per la luce naturale delle finestrature a scafo. A poppa della discesa dal living ci sono due cabine: una matrimoniale e una doppia. Ma non è tutto. Il Prestige F4 è anche un concentrato di tecnologie: agli impianti Ship Control, Seanapps Seakeeper e Garmin Surround View si aggiunge la motorizzazione Volvo IPS con due 650 da 480 cavalli. Info su www.prestige-yachts.com