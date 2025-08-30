Pratico e di tendenza. I designer reinventano la vita on the road

Non solo funzionale, il camper è anche una questione di design, uno spazio modulabile che si trasforma fino a diventare un monolocale lussuoso. I veicoli moderni fin dalla loro progettazione sono pensati per rispondere a cinque requisiti: sostenibilità, condivisione, esperienza, libertà e avventura. L’evoluzione dei camper va di pari passo con quella dei materiali sempre più leggeri e compatti che rendono possibili forme sempre più aerodinamiche, con soluzioni mutuate dalla nautica. L’evoluzione dei veicoli ricreazionali è visibile al Salone del Camper, esposizione internazionale che avrà luogo dal 13 al 21 settembre 2025 nei padiglioni di Fiere di Parma.

Le case produttrici si adeguano alle tendenze, immettendo sul mercato mezzi che rispondono alle richieste di mercato.

Alcuni camper si distinguono per l’utilizzo di materiali leggeri e resistenti come il sughero e bambù per gli interni, oltre che sistemi di efficientamento energetico, come pannelli solari di ultima generazione. Alcuni modelli propongono pareti e tetto di resina con fibre di basalto, pavimenti rivestiti internamente di Ecomalta e tetto in doppio tessuto termico e impermeabile. All’interno poi si trovano soluzioni minimal o di lusso a seconda delle esigenze dei camperisti: letti gemelli, matrimoniali o a castello, dinette ampia e possibilmente centrale, cucina lineare, mobili trasformabili, cucine estraibili, bagni a scomparsa.