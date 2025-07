"Potenziare gli aeroporti è una priorità per il Paese"

Lo scorso 28 aprile in Spagna e Portogallo è scoppiato il caos per un black out che si è protratto per oltre dieci ore, con i trasporti completamente paralizzati. In Italia è bastato molto meno, un guasto alla rete radar del Nord-Ovest che sabato 28 giugno, dalle 20.20 alle 22.20 ha costretto l’Enav ad applicare il ’rateo zero’ ovvero l’interruzione temporanea dei nuovi decolli e degli ingressi nello spazio aereo paralizzando le attività di tutti gli aeroporti della Lombardia, ma anche degli scali di Torino e Genova. La situazione è tornata alla normalità solo alle 23.45, ma le conseguenze per il traffico aereo sono state lo stesso pesantissime: trecento voli cancellati o in forte ritardo, con disagi per migliaia di passeggeri. La dimostrazione lampante che anche il nostro è un sistema vulnerabile e necessita di investimenti immediati importanti, come consiglia da tempo il professor Andrea Giuricin, che insegna Economia dei Traporti all’Università Milano Bicocca.

"Dobbiamo tornare a investire e dobbiamo farlo al più presto, lo scorso anno abbiamo raggiunto il picco del traffico aereo diretto verso il nostro Paese, con 183 milioni di passeggeri, 22 milioni in più rispetto al 2019, e quest’anno arriveremo a 195 milioni. Una crescita molta rapida e sorpredente anche per gli stessi operatori, finora il sistema ha retto ma occorre potenziare le infrastrutture".

In che modo?

"Costruendo nuovi terminal e potenziando quelli esistenti, raddopiando le piste dove occorre, in una parola tornando a concentrare risorse su questo settore chiave. Il primo passo è sbloccare gli investimenti che sono già stati pianificati e che spesso sono frenati dai tempi della burocrazia, per questo occorre un intervento della politica".

Com’è messa l’Italia dal punto di vista delle infrastrutture aeree?

"Sicuramente meglio che in altri settori, oltre ai grandi hub come Malpensa e Fiumicino ci sono anche altri aeroporti che sono cresciuti molto nel corso degli ultimi anni e sono meta di voli internazionali come Venezia o Bari. Il traffico però sta aumentando oltre ogni previsione, già oggi superiamo la Germania, per questo non possiamo consentirci di rimanere fermi. Il trasporto aereo è estremamente interconnesso, le problematiche di un singolo nodo finiscono per ripercuotesi su tutto il resto del sistema".

Per questo sarà necessario ripensare la mobilità nel suo complesso?

"Sicuramente gli aeroporti dovranno essere ben collegati con tutto quello che sta loro intorno, l’intermodalità è fondamentale nel settore dei trasporti. Diversi interventi sono già stati fatti, già oggi gli scali più importanti sono raggiungibili anche in treno e poi attraverso l’alta velocità è possibile spostarsi nel resto del Paese. Questa è la direzione giusta, la competizione ormai è mondiale e potenziare le infrastrutture non servono solo ai turisti ma anche gli imprenditori e a chi si muove per studio e lavoro".