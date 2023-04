Potenza, stile e tanto carbonio

Potenza e stile. Lamborghini prova a coniugarle nella nuova Revuelto. Un lavoro raffinatissimo quello dei tecnici di Sant’Agata Bolognese. Fondamentale la realizzazione della monoscocca in carbonio che garantisce alla supersportiva un peso complessivo di 1772 kg con un increbibile rapporto di 0,57 cvkg. Il V12 aspirato, con tutta la sua potenza, è lasciato completamente a vista senza neppure una copertura in plexiglas.

I fari della vettura a forma di Ypsilon ereditano l’idea già sperimentata sulla Sian. Le ampie prese d’aria ai lati del paraurti incanalano i flussi che servono per raffreddare il complesso sistema ibrido. Nella parte centrale dell’auto l’occhio si posa sulle iconiche portiere con apertura ad ali di gabbiano. Nel posteriore, che è un vero capolavoro di design, i fanali riprendono il motivo a ’Y’ del frontale.

Nel mezzo i due terminali di scarico esagonali, sono posizionati molto in alto per fare spazio a un grande diffusore che ha il compito di tenere incollata a terra la supersportiva del Toro. L’ala posteriore è nascosta nella carrozzeria e per attivarla serve un comando che si gestisce anche dal volante.

Nonostante sia più bassa della Aventador, salire a bordo della nuova Lamborghini Revuelto è più semplice e all’interno c’è più spazio per gli occupanti.

Gli ingegneri di Sant’Agata Bolognese hanno infatti lavorato sulla monoscocca in carbonio per offrire oltre 3 cm di spazio in più per la testa di chi guida. Un vantaggio per i guidatori di più alta statura o per chi vuole indossare un casco per provare in pista l’auto dei suoi sogni

Aumenta in generale anche il comfort interno, cresce lo spazio dietro i sedili, utile per riporre qualche borsa morbida nel caso il bagagliaio anteriore non sia sufficiente. Numerosi i vani portaoggetti e non mancano anche elementi di grande modernità come i sensori per gli ausili

alla guida. La Lamborghini Revuelto sarà, infatti, la prima supercar a offrire tutti i sistemi di guida semiautonoma di livello 2.