Potente e affidabile. Suzuki a Genova con il sei cilindri DF250

Anche quest’anno al Salone di Genova Suzuki ci sarà. E sarà protagonista dell’evento, mettendo in vetrina gli ultimi gioielli. A cominciare dal nuovissimo motore fuoribordo DF250 KURO, che sarà presentato proprio nel capoluogo ligure in anteprima europea e che coniuga stile ed eleganza con tanto di riferimenti letterari al seguito. L’ideogramma Kuro infatti, che simboleggia il colore nero, è profondamente radicato nella storia e nella cultura giapponese ed è utilizzato nella letteratura classica e nella poesia waka per trasmettere profondità, eleganza e raffinatezza.

Lo speciale trattamento anticorrosione aiuta inoltre a proteggere il motore dal sale marino, permettendogli di durare molto di più. E se è vero che la tecnologia Drive-by-Wire, basata su un sistema di controllo digitalizzato con collegamenti elettronici al posto dei tradizionali comandi meccanici, è un marchio di fabbrica Suzuki, il DF250 KURO non fa eccezione. Anzitutto perché garantisce minori consumi grazie a #consumameno (Suzuki Lean Burn), il sistema di combustione magra che limita anche le emissioni.

Merito della nuova centralina elettronica, che regola la miscelazione di aria e benzina aumentando la percentuale della prima e riducendo l’altra. E poi c’è il Suzuki Keyless Start System, la chiave elettronica wireless che, dopo aver trasmesso un codice univoco, esclude l’immobilizer che protegge il motore e consente di avviarlo attraverso un pulsante.

Ma l’ammiraglia giapponese non si ferma qui. A Genova infatti troneggiano altri due nuovi fuoribordo: il Suzuki DF40A RR e il Suzuki DF40A ARI RR. Quest’ultimo è quella dedicato ai diportisti alle prese con natanti particolarmente grandi e pesanti. Rispetto a un tradizionale motore da 40 cavalli, il DF40A ARI RR, utilizzabile anche senza la patente nautica, riesce a fornire una spinta superiore del 42 percento in marcia avanti, migliorando l’efficienza del fuoribordo in accelerazione.

A rendere maggiormente attraente questa versione RR, c’è anche il display MFG da 4”, di norma ad appannaggio dei modelli di categoria e potenza superiore. Facilmente installabile a incasso nella console di guida, ha una grafica molto intuitiva e, interfacciandosi direttamente alla centralina elettronica, è in grado anche di fornire dati relativi alla diagnostica e a segnalare gli interventi di manutenzione da eseguire di volta in volta. Non solo: grazie all’interfaccia NMEA 2000, può essere facilmente collegato al GPS o all’ecoscandaglio.