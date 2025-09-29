Pole position in design e sostenibilità per Piquadro

Ama correre veloce Piquadro, che da sempre ha legato il suo nome al mondo dell’innovazione e del design. "Una passione scritta nel Dna per chi è nato nella Motor Valley", spiega Marco Palmieri, ceo e presidente di Gruppo Piquadro, perfettamente sintetizzata nel nuovo flagship store di circa 350 metri quadrati su due piani, aperto in Corso Matteotti 8 a Milano, una delle vie più prestigiose dello shopping di lusso internazionale.

"Il nuovo flagship store di Corso Matteotti - racconta - non è solo un punto vendita dove si possono acquistare e personalizzare i nostri prodotti, ma un luogo dedicato alla nostra community di riferimento fatta di professionisti e nomadi digitali che scelgono i nostri prodotti. Per loro abbiamo immaginato una sala meeting, in grado di accogliere fino a 40 persone, dove le giovani start-up potranno presentare i loro progetti a investitori e partner. Un’attività a cui si siamo già dedicati in passato, ma che vogliamo rendere più sistematica invitando family office, investitori e venute capital".

Poi c’è l’area dedicata all’altra vostra grande passione, il Motorsport...

"Abbiamo un simulatore professionale di Formula 1 che mettiamo a disposizione dei nostri visitatori per vivere un’esperienza di guida davvero realistica prenotando una sessione di prove, in futuro organizzeremo un vero e proprio calendario di gare. Quella con il Motorsport non è solo una sponsorizzazione, ma una vera e propria collaborazione. Grazie al lavoro con il team Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) che corre in Formula 1 e Ducati protagonista in MotoGp riceviamo un feedback costante che ci aiuta a migliorare le performance dei nostri prodotti. Del resto ono due team emiliani proprio come noi".

Un’esperienza che proseguirete anche nella prossima stagione?

"Di sicuro continueremo questa esperienza nel mondo del Motorsport".

Nasce da questo mondo anche la vostra ultima collezine Hex?

"Premesso che cerchiamo la performance un po’ a tutto tondo, questa collezione è caratterizzata dalla leggerezza e la trasformabilità. Questa linea è fatta con un Jacquard molto sofisticato con un impatto Co2 molto contenuto e una resistenza alla trazione molto elevata, fino a 50 chili senza strapparsi per manici e spallacci. Insieme alla qualità dei materiali, la salubrità e la riparabilità l’altra caratteristica dell’ultima collezione è la modularità. Dallo zaino o dalla borsa si può staccare una parte e lasciarla in albergo per uscire solo con il marsupio. Un sistema componibile, utile e divertente studiato per chi viaggia, per lavoro o nel proprio tempo libero. Come tutti i nostri prodotti impiega solo materiali certificati per il loro impatto ambientale. In modo concreto misuriamo l’impatto di ogni prodotto con il carbon footprint, un indicatore che permette di misurare la quantità totale di gas serra emessa direttamente o indirettamente. Un modo per rendere evidente al consumatore fin dall’etichetta l’impatto dal punto di vista della Co2".