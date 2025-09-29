"Più incentivi per favorire la mobilità con il treno"

"Il treno è il mezzo di spostamento più green, ma l’UE non sembra prenderlo in sufficiente considerazione". A denunciarlo è Greenpeace Europa centro-orientale nel suo ultimo rapporto ’Flying cheap, paying dear: how airlines undercut rail and fuel the climate crisis’ (Volare a buon mercato, pagare caro: come le compagnie aeree minano le ferrovie e alimentano la crisi climatica). Secondo gli ambientalisti i voli a breve e medio raggio sono più economici dei treni in virtù dei privilegi fiscali di cui gode il settore aereo, da qui la proposta di introdurre biglietti climatici che tengano conto delle emissioni di gas inquinanti in atmosfera.

In più della metà delle tratte analizzate, evidenzia il Rapporto, nonostante l’impatto climatico dei voli sia superiore, viaggiare in aereo costa meno che prendere il treno.

"Anche se la crisi climatica peggiora, l’Europa continua a favorire il mezzo di trasporto più inquinante, con voli a buon mercato rispetto ai treni – spiega Federico Spadini della campagna Clima e trasporti di Greenpeace Italia –. È tempo che la politica europea abbia il coraggio di cambiare rotta, sostenendo un sistema dei trasporti equo e sostenibile". Il Rapporto prende in esame 142 collegamenti in 31 Paesi europei, di cui 109 transfrontalieri. Sul 54% di queste tratte i biglietti aerei risultano mediamente più economici dei corrispettivi ferroviari.

In Italia il divario è ancor più evidente: su 16 tratte internazionali prese in considerazione nell’88% dei casi prendere l’aereo risulta più conveniente che scegliere il treno. Uno squilibrio che pone il nostro Paese al quarto posto in Europa per le disparità di costi tra voli e linee ferroviarie. Spostarsi da Lussemburgo a Milano in aereo ad esempio costa dodici volte in meno che farlo scegliendo il treno. Se a questo si aggiungono i tempi di percorrenza, dettati dal ritardo dell’alta velocità in UE, si può ben comprendere perché la scelta dei consumatori sia praticamente obbligata. Secondo Greenpeace però non si tratta solo di una questione di maggiore efficienza, il trasporto aereo godono infatti di agevolazioni fiscali che rendono le loro offerte ancor più appetibili.

"Non pagano l’imposta sul cherosene né l’Iva sui voli internazionali, mentre le ferrovie devono sostenere tasse sull’energia, Iva e pedaggi elevati – aggiungono gli ambientalisti –. Questi vantaggi fiscali falsano il mercato e spingono i viaggiatori verso l’opzione più inquinante". Secondo Greenpeace a rimetterci è l’ambiente: i voli generano in media cinque volte più emissioni di CO₂ per passeggero e per chilometro rispetto ai treni. Se si considera l’uso di energia 100% rinnovabile per i sistemi ferroviari, la differenza può arrivare a oltre 80 volte.

"Questa dinamica, unita alla crescita delle compagnie low cost, contribuisce in modo significativo al peggioramento della crisi climatica, con conseguenze dirette per cittadini e territori". Da qui l’appello all’Unione Europea per un intervento rapido sul tema del trasporto sostenibile, nel segno del sostegno alla mobilità ferroviaria come pilastro della transizione ecologica.

Greenpeace suggerisce la fine dei privilegi fiscali per le compagnie aeree e un forte investimento nel potenziamento delle reti ferroviarie, soprattutto quelle che collegano diversi Paesi. Un passo ulteriore è l’introduzione di ’biglietti climatici’, una soluzione adottata in Germania, Austria, Lussemburgo e Spagna che hanno scelto di finanziare biglietti a basso costo per i treni tassando le compagnie petrolifere. "Si tratta di soluzioni semplici e accessibili, valide su più tratte e nazioni, pensate per rendere il treno un’opzione reale e conveniente – conclude Greenpeace –. Serve una tassazione equa che coinvolga il settore aereo, i grandi patrimoni e le aziende più inquinanti, come quelle legate ai combustibili fossili".