Più grande e più green. Consegnata in Cina la prima GNV Orion

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha ricevuto in consegna nel cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) in Cina la seconda nave della serie di quattro unità di ultima generazione: GNV Orion. La nave si muoverà verso il Mediterraneo per completare gli allestimenti finali prima dell’entrata in servizio prevista entro fine giugno. Con una stazza lorda di circa 52mila tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità di 25 nodi, GNV Orion ospiterà 1.700 passeggeri in 433 cabine e trasportare fino a 3.080 metri lineari di carico.

Alla tradizionale cerimonia di consegna hanno partecipato i principali rappresentanti del cantiere GSI, una delegazione del Gruppo MSC e GNV. GNV Orion possiede elevati standard ambientali che consentiranno una riduzione delle emissioni di Co2 di oltre il 30% per carico trasportabile rispetto alle altre unità attualmente in flotta e rappresenta una evoluzione della GNV Polaris rispetto alla quale mette ha circa 200 cabine in più.

Come tutte e quattro le nuove unità in costruzione, la nave è predisposta per il cold ironing, una tecnologia che consente la connessione alla rete elettrica in banchina, riducendo significativamente le emissioni e migliorando la qualità dell’aria e dell’ambiente sonoro locale. È equipaggiata con sistemi avanzati di riduzione delle emissioni, tra cui impianti di pulizia dei gas di scarico (EGCS) e riduzione catalitica selettiva (SCR).

Sono inoltre presenti a bordo ulteriori ’energy-saving features’ quali: tecnologie di riciclaggio del calore mediante turbo-alternatore; utilizzo di inverter per l’ottimizzazione del carico elettrico di pompe e ventilatori; utilizzo di luci Led sull’intero impianto di illuminazione; ottimizzazione delle forme di carena, bulbo, eliche e timoni, ed applicazione di pittura siliconica in carena per minimizzare del consumo di combustibile per la propulsione.