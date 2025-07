Piste e droni nel parco bici del futuro

Non solo il primo Bike Park in città, ma anche un luogo in cui sperimentare le nuove tecnologie della urban mobility. Ha aperto a Brescia nel Centro Sportivo Abba-Tartaglia gestito dal CUS il nuovo parco realizzato nell’ambito del progetto ’EcoBike’ dal MOST - Centro Nazionale Mobilità Sostenibile, finalizzato a incentivare l’uso di bici ed e-bike come strumenti concreti per ridurre l’inquinamento e favorire uno stile di vita più sano, finanziato grazie ai fondi del PNRR. Oltre all’Università degli Studi di Brescia hanno partecipato al progetto il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bergamo e l’azienda Vaimoo.

Oltre a uno spazio di socialità il nuovo parco sarà un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per sperimentare nuove tecnologie legate alla green mobility, l’utilizzo di droni ultraleggeri e soluzioni innovative per la sicurezza e il comfort.

Il Centro Universitario Sportivo, attraverso eventi

e corsi rivolti a bambini e adulti, contribuirà a promuovere l’uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto sostenibile, ma anche come strumento di svago, benessere e socialità. "Accogliamo con orgoglio quest’ottimo risultato – dichiara il rettore Francesco Castelli – che coniuga la ricerca e l’interazione con il territorio. L’educazione ad uno stile di vita sano e sostenibile rientra a pieno titolo negli obiettivi dell’Università degli Studi di Brescia e ci vede impegnati da sempre al fianco delle istituzioni cittadine".

Il Comune di Brescia da anni è impegnato nella promozione delle due ruote. "I bike park sono spesso in aree di vacanza – sottolinea il vicesindaco Federico Manzoni – averne uno cittadino, dove bambini e ragazzi possono divertirsi in sicurezza e imparare grazie a valenti istruttori, è un plus importante per Brescia".

Il progetto EcoBike coinvolge Brescia attraverso un laboratorio di sperimentazione di nuove tecnologie, un living lab di ricerca e un centro eventi dedicato a mountain bike ed e-bike, dove strumenti a bordo delle bici e videocamere a bordo dei droni permettono, su percorsi noti e caratterizzati sperimentalmente, di testare nuovi sensori, reali o virtuali e nuove soluzioni per la sicurezza e il comfort. La presenza di trainer attrezzati con opportuni software permette di verificare le proprie prestazioni. Il bike park ospita anche sistemi di ricarica sostenibili, quali container e box ad alimentazione fotovoltaica con sistemi di accumulo per la ricarica di e-bike, interamente controllati da remoto, così da poter confrontare i risultati di test di laboratorio in università con le prestazioni di sistemi reali in condizione di piena operatività.

"Non vedo solo trampolini e curve paraboliche, che sicuramente attraggono e divertono bambini e ragazzi – conclude l’ingegner Alessandro Marini, presidente di Brescia Mobilità -, ma vedo anche tanta tecnologia, senza la quale è difficile entrare in contatto con il mondo giovanile, come le stazioni di ricarica in isola controllate da Cloud. Brescia Mobilità è particolarmente attenta alle evoluzioni tecnologiche e ci piace guardare oltre la frontiera. Ci collochiamo nell’universo bike, che rappresenta un tassello importante di quel sistema di mobilità sostenibile che stiamo costruendo e via via arricchendo per una città più vivibile e accogliente per tutti".

