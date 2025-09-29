Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Pininfarina disegna la Testarossa 1984

La nuova Ferrari Testarossa debutta al Salone di Parigi nell’ottobre 1984: torna il glorioso appellativo ’Testarossa’ e va a identificare l’erede della 512 BBi. Per questa vettura, Pininfarina disegnò una linea di notevole impatto visivo, caratterizzata da prese d’aria laterali pronunciate e da dimensioni più grandi del modello precedente. L’evoluto 12 cilindri a 180° era diventato a quattro valvole per cilindro ed era, in quel periodo, il motore più potente installato su di un’auto sportiva di serie.

