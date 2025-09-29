Piccolo è bello. L’e-babyVan Eway esempio di design

Piccolo ed essenziale il nuovo e-babyVan III Mari di Eway interamente costruito in Italia e di dimensioni super compatte (1,68 x 4,3 m) senza sacrificare il design. L’abitabilità senza pari per la sua categoria consente di alloggiare un letto di 1,6 x 2 m e l’apertura del tetto a fungo permette l’utilizzo di tutte le sue funzioni in piedi.

Spinto da un motore da 40 kW alimentato da batterie di 46 kWh, il van può raggiungere i 100 km/h, ha un’autonomia reale di 300 km (+ 100 km con i pannelli fotovoltaici Enecom) e una capacità di ricarica totale di batterie di 60 minuti. Un tempo più che contenuto considerando le prestazioni del mezzo e il tipo di impiego che lo rende particolarmente adatto ai week-end fuoriporta oppure ai viaggi a tappe.

Con questo veicolo, III Mari vuole vincere la grande sfida di posizionamento del marchio italiano nel mercato consumer dei veicoli ricreazionali elettrici in Europa. È fra i pochi marchi del settore 100% elettrico che si posiziona sul mercato dei camper, che insieme agli altri prodotti distribuiti da Eway, offre un’ampia gamma di soluzioni per la mobilità dolce, che spazia dal monopattino alla bici, dallo scooter alla mini car.

"Siamo certi che il binomio prestazioni elevate-design donerà grandi soddisfazioni a tutti coloro che sono sensibili all’ambiente - spiega Antony Demetriou, socio fondatore di Eway -. Noi lavoriamo in questa direzione da quasi dieci anni, e cerchiamo di tradurre in prodotti i desideri dei nostri clienti".