Pianeta Suzukino. Versatili, leggeri e funzionali

Suzukino e Suzumar. Questi i due tender di Suzuki che spopolano sul mercato. La gamma Suzukino, si compone di tre modelli – Suzukino 250 e 285 con allestimento Open e Suzukino 290 Duetto – accomunati da un sistema esclusivo di ancoraggio del fuoribordo, scorrevole e basculante, coperto da brevetto. Tre modelli (vetroresina, pagliolato in alluminio e pagliolato gonfiabile, declinati in undici misure, da 2,28 a 4,05 metri) anche per la gamma Suzumar, che fa di funzionalità e peso ridotto i suoi atout.

Versatili e con grande capacità di carico, sono facili da gestire nelle manovre di varo e alaggio. Tutti i tender, possono essere acquistati on-line, tramite il servizio #SuzukiSmartBuy, così come i motori fuoribordo Suzuki, dal 2.5 al 40 HP, utilizzabili senza patente nautica e declinati in sei famiglie. I Suzuki DF2.5, da 2,5HP e i Suzuki DF4/5/6A, da 4, 5 e 6HP, si distinguono per compattezza e leggerezza mantenendo immutate le elevate qualità progettuali e costruttive che caratterizzano i prodotti della casa di Hamamatsu.

Il Suzuki DF2.5, dai consumi ridotti e peso piuma della gamma (13,5 kg), è equipaggiato da un motore monocilindrico di 68 cc dotato di due valvole per cilindro e vanta un avviamento manuale con sistema d’accensione digitale CDI (Capacitor Discharge Ignition). Motore 4 tempi monocilindrico da 138 cc., invece, per gli altri tre fuoribordo, dotati di aspetti tecnici unici rispetto ai motori di pari potenza, come il sistema di alimentazione e di lubrificazione che permette di riporli sui tre lati senza perdite di olio o carburante (Three Way Storage).

I fuoribordo con potenza da 8 a 20 cavalli, realizzati sulla base di due distinte unità termiche bicilindriche in linea, si declinano in cinque modelli. Suzuki DF8A e DF9.9A, rispettivamente da 8 e 9.9 HP, rispondono all’esigenza di un fuoribordo il più compatto e leggero possibile (solo 40 kg). Suzuki DF9.9B, DF15A e DF20A, invece, vantano un motore bicilindrico in linea da 327 cc. Tutti dispongono di un sistema di iniezione elettronica del carburante. Da sottolineare poi, che il DF9.9B è il più piccolo dei fuoribordo Suzuki a essere dotato del #consumameno, il sistema a combustione magra della Casa (Suzuki Lean Burn), mentre i modelli DF20AT e DF20ATH, si avvalgono di un sistema di power tilt.

La leggerezza è il punto di forza dei fuoribordo DF25A e DF30A con sistema di iniezione elettronica, blocco motore da 490cc e tecnologia #consumameno. Già nella sigla RR, mutuata dai bolidi a due ruote del reparto corse Suzuki, i fuoribordo DF40A RR e DF40A ARI RR, offrono il top per tecnologia e prestazioni. Le versioni DF40A RR e DF40A ARI RR, sono dotate di serie dello strumento multifunzione MFG da 4” e Suzuki DF40A ARI RR anche della tecnologia #spingiforte (Suzuki High Energy Rotation System).

Inoltre, sono i più leggeri dei ’senza patente’ e gli unici 40HP con distribuzione a quattro valvole per cilindro con doppio albero a camme in testa (DOCH) e con atout tecnici esclusivi: dal sistema Easy Start al sistema Tilt Limit, fino al Suzuki Troll Mode.