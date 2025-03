Piaggio Liberty. Pratico, razionale e divertente

Aria di primavera, aria di libertà. O, nel caso specifico, di Liberty. Ovvero lo scooter che si presenta al via della stagione più gradevole. Piaggio, insomma, è pronta ad accendere i riflettori sugli scooter che con la stagione 2025 si presentano sul mercato ricchi di novità e con soluzioni di guida e di praticità per tutti. Presentato in anteprima a Eicma 2024, il nuovo Piaggio Liberty arriva ora sul mercato. Pur introducendo significative migliorie stilistiche e tecnologiche, Piaggio Liberty mantiene inalterati i prezzi rispetto alla precedente generazione, continuando così a rappresentare una proposta economica e di grande qualità per affrontare la mobilità quotidiana.

Non a caso Liberty è uno degli scooter più amati e popolari, sinonimo di indipendenza e libertà per ragazze e ragazzi, spesso alla prima motorizzazione, grazie soprattutto alla versione 50 cc, ma anche praticità e razionalità per tutti. Liberty è da sempre leggero, maneggevole, facile da guidare ed elegante nel suo stile tipicamente italiano e, al tempo stesso, robusto, affidabile, sempre pronto ad affrontare le prove della vita urbana e metropolitana. Il nuovo Piaggio Liberty debutta ora con uno stile inedito e con un ricchissimo allestimento tecnologico che comprende l’ampio display digitale a colori da 5,5”, il nuovo faro a led a sviluppo orizzontale e un manubrio dalla forma studiata per aumentare ulteriormente la facilità e il comfort di guida.

Il nuovo Liberty è disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 _ moderne motorizzazioni 4T estremamente amichevoli nell’utilizzo e di grande economicità di esercizio _ in due diversi allestimenti: Liberty e Liberty S, quest’ultimo caratterizzato da finiture più grintose e sportive. Piaggio Liberty è offerto in due colori: Bianco Luna e Nero Abisso, mentre Piaggio Liberty S (Sport) presenta una scelta di ben quattro colorazioni: Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia. Piaggio Liberty 50 è proposto al prezzo di 2.599 Euro; Liberty 125 a 2.999 Euro; Liberty 150 a 3.099 Euro. Insieme alla nuova generazione di Piaggio Liberty arriva anche una nuova gamma di accessori degna di un best seller, completamente rinnovata alla luce dei nuovi standard di qualità e delle nuove tecnologie.

Tra questi il nuovo e pratico bauletto da ben 31 litri, che beneficia del nuovo sistema di aggancio e sgancio rapido che non richiede l’installazione di alcun kit accessorio. Completo di cover in tinta veicolo il bauletto è proposto a 168 euro. Insomma, stile e agilità. Liberty Piaggio è e rimane tutto questo. Con orgoglio.