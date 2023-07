Peugeot e-2008 L’artiglio elettrico del nuovo Leone

di Francesco Forni

Il portabandiera della nuova era nella Casa del Leone è e-2008, Suv elettrico del Segmento B, lungo 4,30 metri. Peugeot offre la possibilità di scelta, anche termica: sono disponibili le versioni 1.2 benzina da 100 e 130 cv, Diesel 1.5 da 130 cavalli, nel 2024 arriverà l’interessante mild hybrid 48V da 136 cv. Senza dubbio l’asso di briscola è la versione a batteria, che porta in dote il nuovo powertrain con motore elettrico da 156 cv di potenza, 260 Nm di coppia, abbinato alla batteria da 54 kWh. Affianca la versione da 136 cv, 260 Nm e 50 kWh.

Una coppia elettrica, con prezzo, incentivi esclusi, a partire da 38.600 euro per la versione da 136 cv e da 39.600 euro per la e-2008 156 cv oggetto della prova. Tre gli allestimenti: Active, Allure e GT. Nella forma presenta un frontale più imponente per calandra, logo, i gruppi ottici anteriori e posteriori aggiornati, ancora più affilati.

L’allestimento Active mantiene di serie il quadro strumenti analogico, sulle altre e-2008 in abitacolo spicca il nuovo i-Cockpit, la strumentazione digitale con display da 10 pollici (prima erano 7″) abbinato allo schermo touch centrale delle stesse dimensioni, che nell’allestimento GT dispone anche della visualizzazione tridimensionale. L’interno della e-2008 si conferma gradevole, molto pratica e piacevole la ’pianola’ di tasti sotto allo schermo al centro della plancia. L’abitabilità è buona per 4 persone, discreta per cinque, con un bagagliaio che ha una capacità a partire da 434 litri fino a 1.467.

Su strada Peugeot e-2008 con i suoi 156 cavalli elettrici e 54 kWh promette un’ autonomia di 406 km nel ciclo combinato. Un bel salto rispetto ai 340 km promessi dalla versione da 136 cv, con batteria da 50 kWh, grazie a una migliore efficienza generale. Più sprint, con una buona accelerazione da 0 a 100 kmh in 9,1 secondi (9″9 la 136 cv), ma soprattutto una grande fluidità di marcia.

La e-2008, su percorsi misti e molto guidati nei pressi di Malaga, ha esibito nella sintesi tra comfort e agilità, supportata da uno sterzo preciso e divertente, a noi il ’volantino’ continua a piacere, la sua qualità speciale.

I 400 km sono un traguardo psicologico importante: senza remore il raggio di azione è di 350 km, per arrivare al ’gol’, oltre alla modalità di guida Eco e la funzione B, ’Brake’ per recuperare energia in frenata, serve una particolare attenzione. La sostanza è che per una vettura elettrica di 1.550 kg di peso (il 1.2 benzina automatico è 1.205 kg) il comportamento dinamico è di livello. Appagante per i cambi di passo che sa regalare, in piena di sicurezza grazie al pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di secondo livello avanzato, concedendo sempre un alto livello, acustico e di marcia, di comodità ai passeggeri. Da colonnina corrente continua DC, la ricarica veloce, è possibile passare dal 20% all’80% della capacità della batteria in mezz’ora.