Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Perfetti gourmet anche in viaggio

Si chiama Cambusa 360 ed è il kit perfetto per il camperista che ama mangiare bene, in modo sano e...

Si chiama Cambusa 360 ed è il kit perfetto per il camperista che ama mangiare bene, in modo sano e leggero. Si tratta di una selezione intelligente di ingredienti autentici, pratici e rispettosi dell’ambiente, preparazioni realizzate con materie prime 100% italiane, selezionate da filiera certificata e Dop, lavorate con cura senza aggiunta di conservanti o acidificanti. Ogni kit contiene tutto ciò che serve, nel rispetto delle quantità e degli spazi, oltre alle istruzioni per l’uso per la perfetta preparazione.

