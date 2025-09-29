Perfetti gourmet anche in viaggio

Si chiama Cambusa 360 ed è il kit perfetto per il camperista che ama mangiare bene, in modo sano e leggero. Si tratta di una selezione intelligente di ingredienti autentici, pratici e rispettosi dell’ambiente, preparazioni realizzate con materie prime 100% italiane, selezionate da filiera certificata e Dop, lavorate con cura senza aggiunta di conservanti o acidificanti. Ogni kit contiene tutto ciò che serve, nel rispetto delle quantità e degli spazi, oltre alle istruzioni per l’uso per la perfetta preparazione.