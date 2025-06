Perfetta in autostrada e nel traffico urbano

di Francesco Forni

Cuore nuovo ed efficiente per Symbioz, Suv medio, lungo 4,41 metri, della gamma Renault. La motorizzazione Full Hybrid E-Tech 1.8 litri da 160 cavalli è inedita, sviluppata a fondo per offrire maggiore potenza e una notevole riduzione dei consumi. Il nuovo gruppo moto-propulsore, sviluppato da Horse Powertrain, joint-venture tra Renault Group, Geely e Aramco mette sul piatto prestazioni formidabili.

Symbioz si presenta con consumi di soli 4,3 litri per 100 km, ovvero una percorrenza media di oltre 23 km/litro, ed emissioni di 98 g/km di CO2, offrendo un risparmio di carburante fino al 40% rispetto ai motori termici classici. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è migliorata, passando da 10,6 a 9,1 secondi.

La motorizzazione è composta da un nuovo propulsore termico da 1.8 litri, due motori elettrici e una nuova trasmissione smart multimodale con innesto a denti senza frizione. Il 4 cilindri benzina, con una cubatura aumentata da 1.6 a 1.8 litri, eroga 109 cv e una coppia di 172 Nm (+25%), raggiunta a regimi inferiori per una maggiore reattività. Integra un sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), un ciclo Atkinson per ridurre i consumi, un filtro anti-particolato ed è compatibile con la futura norma Euro 7.

I due propulsori elettrici sono un ’e-motor’ da 36 kW con 205 Nm, che aziona le ruote e ricarica la batteria in frenata/decelerazione, e un motorino di avviamento/generatore ad alta tensione da 15 kW che agisce sulle cambiate. Sono alimentati da una batteria da 1,4 kWh, raffreddata dalla climatizzazione, con una capacità utile aumentata di circa il 20% rispetto alla precedente versione, per una maggiore autonomia in modalità EV.

Su strada nuovo Symbioz ha ben figurato: votato al comfort, ma mai dimesso. L’avviamento è sempre 100% elettrico, e la francese può viaggiare in modalità EV fino all’80% del tempo in città e periferia (fino a 105 km/h). L’esclusiva architettura delle motorizzazioni Full Hybrid E-Tech, oggetto di oltre 150 brevetti e basata sulla tecnologia della F1 è abbinata a un cambio multi-modale che prevede due marce per il motore elettrico principale e quattro per il termico, consentendo 15 abbinamenti di funzionamento per ottimizzare piacere di guida, consumi ed emissioni. La trasmissione seleziona la modalità tra 100% elettrica, ibrida dinamica, E-drive, termica e recupero energetico.

Il sistema a innesto a denti, senza frizione, garantisce cambiate rapide e precise, riducendo le perdite di potenza e migliorando il comfort di guida con cambi di rapporti più discreti e reattivi, e minori vibrazioni e rumore. È stato introdotto un rapporto di trasmissione più adatto alla guida autostradale e una nuova leva del cambio elettronica (e-shifter) che permette di massimizzare la frenata rigenerativa scegliendo la B Mode.

In termini di praticità, Symbioz offre un volume del bagagliaio fino a 624 litri, modulabile grazie alla panchetta scorrevole. La sua capacità di traino è aumentata a 1.000 kg rispetto ai precedenti 750 kg. Tra gli equipaggiamenti spiccano il sistema multimediale OpenR link con Google integrato e il tetto panoramico opacizzante Solarbay. Un bel pacchetto, ma soprattutto il nuovo sistema ibrido permette un’autonomia fino a 1.000 km.