Per un italiano su tre il modo di viaggiare conta più della meta

Trainline, l’app leader per la prenotazione di viaggi in treno e pullman, ha fotografato le tendenze dell’estate che è appena iniziata. In base alle ricerche compiute dai viaggitori emerge che il 35% in più di italiani abbracciano il viaggio in modo ’Mindscape’, prediligendo la connessione mentale con se stessi alla destinazione, un motivo in più per scegliere il treno che consente di raggiungere la propria meta senza doversi sobbarcare lo stress della guida.

Non solo per il 42% di italiani il treno è il modo ideale per combinare la sostenibilità con il piacere del viaggio. Poi ci sono la praticità e la possibilità di accedere a sconti e convenzioni, ad esempio in occasione di grandi eventi come i concerti di Dua Lipa a Milano e i Guns N’Roses a Firenze che hanno registrato il tutto esaurito anche dal punto di vista dei trasporti.

Tra gli itinerari più consigliati da Trainline c’è quello che collega Roma a Firenze, un classico per gli amanti dell’arte, ideale per un’immersione culturale profonda. Dal Roma Summer Fest alle celebrazioni del Giubileo, Roma è un fermento di energia: un viaggio estivo da pianificare il prima possibile.

Grazie all’utilizzo dell’app e del sito i viaggiatori possono facilmente confrontare le opzioni dei biglietti in tutta Italia per trovare le tariffe migliori. La scelta giusta per conciliare la voglia di viaggiare con la necessità di non sforare il budget prefissato per le proprie vacanze. Il momento della pianificazione è infatti sempre parte integrante del viaggio, rappresentando anche un momento di condivisione con gli altri partecipanti: 4 persone su 5 si dedicano a questa fase in modo meticoloso, curando ogni dettaglio e coinvolgendo gli altri partecipanti nella definizione di destinazione e tappe (65,7%). Così ancor prima di fare le valigie si può iniziare a pregustare la propria vacanza in attesa di programmarla in ogni dettaglio, ben sapendo che saranno proprio gli imprevisti a renderla unica e speciale.