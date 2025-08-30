"Per i monzesi alternative più green rispetto all’auto"

L’assessora alla Mobilità di Monza, Irene Zappalà, guarda ai prossimi, conclusivi, due anni di mandato con un obiettivo chiaro: rendere la città più vivibile e meno dipendente dall’utilizzo dell’auto privata. Sembra un paradosso nella città dell’Autodromo, ma non è così, Monza come la vicina Milano si sta impegnando per offrire alternative alla mobilità interna attraverso il potenziamento della propria rete di trasporto pubblico. Una sfida ambiziosa, iniziata con la giunta Pilotto e tracciata dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile approvato nell’ottobre scorso.

Assessora Zappalà, quali sono i punti fermi della "rivoluzione della mobilità" monzese?

"Il Pums parte da un dato: per spostamenti anche brevi, molti monzesi usano ancora l’auto. Dobbiamo incentivare alternative sostenibili. Da qui, e anche per un traffico più regolato e ordinato, l’ampliamento delle strisce blu e lo sviluppo di nuove ciclabili e zone 30. Parallelamente bisogna continuare a lavorare sul Trasporto pubblico locale". La metropolitana arriverà a Monza?

"Siamo a un punto avanzato. Il ministro Salvini ci ha confermato tutte le fermate del prolungamento M5. Restano da coprire una parte degli extracosti. La metro è essenziale non solo per i collegamenti con Milano, ma anche per quelli interni a Monza, dove sono previste ben sette fermate".

Anche sulle stazioni ferroviarie ci sono in corso progetti importanti.

"La nuova stazione Monza Est sarà pronta nel 2027 e coprirà tutta l’area orientale della città. Intanto, stiamo lavorando alla riqualificazione della stazione centrale, con un intervento davvero ambizioso: oltre a un restyling urbanistico ed estetico si punta a migliorare le rotaie per permettere una maggiore frequenza dei treni. Per Regione Lombardia, la stazione di Monza è immaginata come Porta Nord di città metropolitana di Milano. Ci vorranno però 24 mesi per la chiusura del progetto".

E invece gli autobus? Su questo fronte i monzesi lamentano un servizio deficitario.

"Abbiamo già avviato l’elettrificazione della flotta: entro inizio 2026 un terzo dei mezzi sarà elettrico, ed entro il 2035 lo saranno tutti. Intanto stiamo lavorando con l’Agenzia di bacino, a fianco di Milano, per una revisione delle linee, più corse nei festivi e nelle ore serali. Il nuovo piano entrerà in vigore tra il 2027 e il 2028".

Capitolo mobilità dolce: a che punto siamo?

"Dopo le ciclabili realizzate in viale Elvezia, via Lario, via della Birona e via Aquileia, ora tocca a viale Sicilia. Attiveremo le prime zone 30 nei quartieri Libertà e Triante, e le prime strade scolastiche a San Rocco. Il Peba, piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sarà approvato entro il 2025, con interventi su strade e marciapiedi, di cui sono già progettati quelli sulle vie Romagna, Buonarroti e Aquileia. È chiaro che tutto non potrà esaurirsi entro questo mandato. Il mio intento resta quello di pensare la città a misura di bambino: più vivibile e più accessibile".