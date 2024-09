Pedalare d’autunno. Le ciclovie italiane sono da Oscar L'autunno è la stagione perfetta per esplorare in bicicletta i territori più autentici d'Italia, premiati con il Green Road Award 2024. Itinerari come la Ciclovia Pedemontana in Friuli Venezia Giulia e l'Appennino Bike tour offrono avventure uniche tra paesaggi mozzafiato e tradizioni culturali. Anche in Sardegna, il Cammino Minerario di Santa Barbara invita a pedalare alla scoperta di suggestivi scenari.