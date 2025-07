Pedalare ascoltando. L’audioguida che svela l’Altopiano di Asiago

L’Altopiano di Asiago è sempre più accessibile per i cicloturisti grazie alle audioguide integrate nelle escursioni che, pedalata dopo pedalata, consentono non solo di seguire i sentieri, ma anche di apprezzare il percorso come se ad accompagnarli ci fosse una guida in carne e ossa. Il nuovo servizio, particolarmente gradito dai turisti, è offerto da Ebike Rent Le Melette.

"Siamo sempre alla ricerca di modi per arricchire l’esperienza dei nostri visitatori e valorizzare al meglio le meraviglie dell’Altopiano, - spiega Andrea Rigoni, presidente di Melette 2000 - Il progetto Ebike Rent Le Melette si inserisce pienamente nella nostra visione strategica di destagionalizzazione dell’offerta della Ski Area Le Melette. Con l’introduzione delle audioguide, vogliamo che ogni pedalata diventi un viaggio non solo fisico, ma anche narrativo. L’Altopiano ha storie incredibili da raccontare, e ora la sua voce accompagnerà ogni ciclista".

Le audioguide si possono attivare direttamente dal proprio smartphone e raccontano, in tempo reale, storie, aneddoti e informazioni sui punti di interesse lungo il percorso, trasformando l’escursione in una lezione a cielo aperto sulla storia, la natura e le tradizioni locali. Tra i servizi offerti agli escursionisti c’è anche il pit stop ebike, per risolvere ogni piccolo imprevisto in sede, e l’assistenza su strada con furgone per il recupero direttamente sul percorso in caso di necessità.

Per chi preferisce esplorare in autonomia, sono disponibili mappe dettagliate dei migliori itinerari con l’obiettivo di promuovere un turismo attivo e sostenibile.