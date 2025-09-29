Passione strade bianche. Da Brasile e Argentina per visitare la Val Tidone

Val Tidone, Val Trebbia e Val d’Arda non hanno bisogno di presentazioni per gli appassionati di gravel italiani. Percorsi mozzafiato sulle strade bianche che dal prossimo anno saranno a disposizione anche di tanti ciclisti in arrivo da oltreceano grazie un focus organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con la Destinazione Visit Emilia. Coinvolti nel Fam Trip con base a Piacenza le agenzie Rodado dall’Argentina, Ciclismo Reybaut dal Brasile e Tourissimo dagli Usa.

I tre operatori, presenti con i rispettivi trip designer guidati dallo staff di Visit Emilia Bike Experience sono andati alla scoperta dei più interessanti ed affascinanti itinerari eno-gastronomici e storico-culturali su percorsi a basso traffico tra le province di Piacenza e Parma. In particolare hanno pedalato lungo un percorso di 66 km tra Piacenza e Fiorenzuola, con visita a Busseto al Teatro Verdi, per chiudere la giornata in un agriturismo di Fiorenzuola. Un secondo bike tour di 40 km circa si è svolto tra Fiorenzuola, Vigolo Marchese e Castell’Arquato, con breve deviazione per visitare l’Abbazia cistercense di Chiaravalle. Ultima escursione tra Fiorenzuola, Soragna, Fontanellato e Colorno (67 km totali), con tappa e visita alla Rocca Meli Lupi di Soragna. Inutile dire che gli ospiti, oltre ai percorsi e a luoghi mozzafiato come la Rocca di Fontanellato e i giardini della Reggia di Colorno hanno gradito molto anche i momenti di convivialità specialità culinarie piacentine come il Culatello e gli altri salumi DOP, i piatti di pasta come i Pisarei e fasò e i Tortelli con la coda, lo Gnocco fritto, il Pastis piacentino la carne di cavallo e dolci come lo Spongata.