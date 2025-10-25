"Passerelle e parcheggi per restituire il centro a pedoni e biciclette"

I grandi cambiamenti dal punto di vista della mobilità in città sono tutt’ora in atto: cantieri e operai al lavoro in questi mesi sono propedeutici ad un cambio di passo che dovrà portare un nuovo modo di muoversi per i pistoiesi. Ne abbiamo parlato con l’assessore comunale alla mobilità, Alessio Bartolomei.

Come sta cambiando Pistoia?

"I progetti sono tanti, alcuni dei quali siamo riusciti a finanziarli grazie ai fondi del Pnrr e inseriti all’interno del comparto di ’San Lorenzo si rigenera’: mi riferisco all’intervento per il nuovo parcheggio al cimitero comunale che non sarà più ad uso esclusivo della struttura ma diventerà pubblico e fondamentale come accesso alla città. Non a caso andremo a realizzare anche una nuova passerella ciclabile per far sì che pistoiesi, e turisti, potranno lasciare in una zona periferica l’auto e in pochi minuti arrivare in centro. Un’altra passerella ci sarà poi anche a Pontenuovo, all’interno degli interventi della Ciclovia del Sole che non è sotto l’egida del Comune ma rappresenta una nuova infrastruttura".

L’opera che più attendete, però, è il via ai cantieri per il ribaltamento a sud della stazione ferroviaria: cosa succederà?

"Sarà la vera e propria rivoluzione per il futuro della nostra città. La ’Fase 1’ sta oramai per essere completata: è stata arata tutta l’area che dovrà ospitare il fulcro della mobilità dolce e luogo scambiatore prescelto. Sono state effettuate le operazioni di bonifica da ordigni e, per fortuna, non è stato trovato niente quindi se tutto andrà per il meglio a breve si aprirà la ’Fase 2’ con la gara di affidamento che è già stata espletata e contiamo, pertanto, di riuscire a partire presto col cantiere in modo da essere pronti per la fine del 2026. Quest’area diventerà il nuovo polo cittadino della mobilità: parcheggi per auto e moto, una velostazione ed il nuovo terminal per tutti gli autobus ed i pullman urbani ed extraurbani. Questo ci permetterà di togliere questi mezzi da piazza Dante Alighieri, dove arrivano e si attestano adesso. Quando poi sarà realizzato anche lo stradellino di collegamento con via Pacinotti saremo in grado di non far passar più tutto questo traffico anche da via Frosini, via XX Settembre e via Vittorio Veneto".

Un centro storico a misura di bici e pedoni?

"Esattamente: una vera rivoluzione. Si potrà camminare in sedi delimitate rispetto al traffico veicolare, in sicurezza, su strade alberate e con piste ciclabili: il tutto a senso unico per spostarsi dalla stazione ferroviaria verso il centro città. In questo modo, con l’apertura del grande parcheggio scambiatore a sud e la realizzazione di altre infrastrutture legate a San Lorenzo avremo un modo completamente nuovo di accesso al cuore di Pistoia".

E le piste ciclabili?

"Negli ultimi tre anni ne sono stati realizzati 3,5 chilometri completamente nuovi, in larga parte necessari per raccordare tratti già esistenti ma che non erano collegati fra di loro e ovviamente in questo conto non ci rientra la ’Ciclovia del Sole’ che consentirà di muoversi fino alla montagna e a Firenze in massima sicurezza partendo dalla nostra Pistoia".

Si potrebbe tornare al bike sharing?

"Sulla nostra pelle abbiamo visto che questo sistema è stato fallimentare, anche perché Pistoia ha una dimensione piccola e l’affitto della bici ha poco senso: non pare un qualcosa di gradito nemmeno agli utenti, quindi al momento non è una strada che intendiamo percorrere".