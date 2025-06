Passante ferroviario. Via alla sostituzione di scambi e binari

Mesi caldi anche per i mezzi di trasporto lombardi. Tra i grandi lavori di manutenzione che coinvolgeranno inevitabilmente i cittadini milanesi, in questa che si preannuncia un’estate di importanti cantieri, c’è sicuramente quello che riguarda il passante ferroviario di Milano. La chiusura, dal 28 luglio al 24 agosto 2025 per importanti lavori di manutenzione e sostituzione dei binari, è stata programmata nelle settimane centrali del periodo estivo, proprio per ridurre problemi per la città.

Anche ad agosto l’impatto sarà significativo, data la quantità di persone che quotidianamente utilizzano le linee del passante, ma almeno verranno risparmiati i pendolari. Durante questo periodo sei linee suburbane saranno deviate su percorsi alternativi in superficie, interrompendo l’interscambio con le stazioni della metropolitana. Vedranno modifiche temporanee le linee: S1 Saronno–Milano Passante–Lodi; S2 Mariano Comense–Milano Passante–Milano Rogoredo; S5 Varese–Milano Passante–Treviglio; S6: Novara–Milano Passante–Treviglio; S12: Melegnano–Milano Passante–Milano Bovisa-Cormano e S13: Pavia–Milano Passante–Milano Bovisa.

Si parla di snodi importanti per la città, tra queste ad esempio la più utilizzata del servizio suburbano è la linea S5, che nel 2024 ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri, seguita dalla S6 con 10,7 milioni di utenti. La chiusura temporanea del passante ferroviario di Milano rappresenta un intervento necessario per garantire l’efficienza e la sicurezza del sistema ferroviario, ha sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente evidenziando il problema del congestionamento del nodo ferroviario di Milano, che gestisce circa 3.400 treni al giorno.

Per garantire meno disagi possibili e per pianificare al meglio gli spostamenti dei viaggiatori, è stato istituito un gruppo di lavoro, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Trenord, per elaborare un documento di indirizzo con le azioni da seguire.

