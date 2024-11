Panigale e Multistrada. Ducati al massimo

Grande successo di pubblico per Ducati a Eicma 2024. Riflettori accesi sulla Panigale V2 e lo Streetfighter V2, protagoniste del sesto episodio della Ducati World Première 2025, ma anche le nuovissime Panigale V4 e Multistrada V4, esposte per la prima volta a un salone internazionale. Gli appassionati hanno potuto apprezzare la famiglia Hypermotard, dalla 950 RVE fino alle apprezzatissime Hypermotard 698 Mono e Mono RVE.

Ammiratissime dai visitatori anche le versioni accessoriate di Panigale V4, Panigale V2 e Streetfighter V2, mentre i Multistradisti hanno potuto vedere da vicino anche la nuova V4 Pikes Peak e la sportivissima V4 RS. Grande successo ha riscosso infine anche la Desert X Discovery, al cui fianco è stata esposta la DesertX Rally. Non potevano certo mancare le tre novità Scrambler Icon Black, Full Throttle e soprattutto la 10° Anniversario Rizoma Edition, che celebra l’importante ricorrenza per la ’Land of Joy’.

Emozioni incredibili anche grazie alla DesmosediciGP con al loro fianco anche il prototipo elettrico V21L, vestita con la livrea speciale ispirata alla storia sportiva Ducati. E non poteva naturalmente mancare la Desmo450 MX campionessa italiana con Alessandro Lupino, che darà vita alla prima Ducati da cross di serie che arriverà nelle concessionarie la prossima primavera.

Nell’area esterna MotoLive, la Ducati Desert X Rally è stata protagonista nelle due giornate riservate alle bicilindriche della Champions Charity Race, guidata da Antoine Meo, pluri-iridato nell’Enduro e Campione Europeo Supercross, e da Danilo Petrucci, unico pilota della storia capace di vincere una gara in MotoGP, una nel Mondiale Superbike e una tappa della Dakar. Nella giornata di venerdì, la Desert X Rally e Antoine Meo hanno esteso il loro palmarès. La Ducati World Premiere continuerà con i prossimi appuntamenti, che proseguiranno con altre novità fino al 2025.

Ri.Ga.