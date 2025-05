P72, la supercar analogica ritorna alle origini

Dopo sei anni d’attesa, la De Tomaso P72 è pronta al debutto su strada. Presentata come prototipo nel 2019 a Goodwood, la coupé ispirata alla storica P70 del 1965 entra ora in produzione, confermata direttamente dall’azienda modenese, con le prime consegne previste entro fine anno.

Lo stile riprende le curve del prototipo: cofano lungo, proporzioni sensuali e dettagli raffinati, come la livrea bianca con accenti oro rosa. L’abitacolo, senza schermi o infotainment, esalta l’analogico con materiali pregiati, comandi in alluminio e una leva del cambio manuale in bella vista. Il minimalismo estetico si accompagna a una ricercatezza artigianale evidente in ogni cucitura.

Il telaio monoscocca in carbonio, costruito in un solo pezzo senza saldature, è un tributo alla purezza ingegneristica. Sotto al cofano pulsa un V8 sovralimentato da 5 litri, accreditato di 700 cavalli e 818 Nm. Derivato da un’unità Ford rielaborata da Roush, è progettato per offrire sensazioni autentiche, non per inseguire record. La spinta è tutta posteriore, le sospensioni pushrod regolabili manualmente permettono una messa a punto su misura per ogni pilota.

Prodotta in soli 72 esemplari, tutti già assegnati, la P72 punta a rinverdire il mito con un’esperienza di guida emozionale e priva di filtri. Il prezzo? Tra 750 mila e 1,5 milioni di euro. Un’auto pensata per collezionisti e puristi, lontana dalle logiche digitali, costruita per celebrare la meccanica in tutta la sua essenza.

