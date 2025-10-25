Otto nuove navi. A dicembre la prima alimentata dal GNL

Matteo Catani, amministratore delegato di GNV. E’ tempo di bilanci: com’è andata la stagione estiva 2025?

"Molto bene: abbiamo trasportato 1,7 milioni di passeggeri, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Un dato entusiasmante, che ci dà una prospettiva importante per il futuro".

Ovvero?

"Vogliamo essere leader di mercato e per far questo cerchiamo di svolgere al meglio il nostro compito, portando più valore possibile ai territori che connettiamo. Che è anche uno dei principali obiettivi del gruppo MSC, del quale facciamo parte".

Obiettivi per il futuro?

"Tanti e ambiziosi, a partire dal piano di rinnovamento della flotta, con l’ingresso di otto nuove navi. Due di esse (Polaris e Orion) sono già in servizio. Le sei rimanenti saranno alimentate a GNL".

In quali tempi?

"La prima, la Virgo, arriverà in Italia tra poche settimane e sarà operativa sulle rotte tra il continente e la Sicilia entro fine anno".

L’attenzione all’ambiente come uno dei cardini dell’impegno del gruppo per i prossimi anni?

"Assolutamente sì: vogliamo giocare un ruolo da protagonisti nella transizione energetica: ecco il perché delle navi propulse a GNL, che è il carburante più pulito disponibile in una quantità sufficiente a coprire le necessità di un’azienda dalle dimensioni importanti come la nostra".

Quantifichiamo il risparmio in termini di emissioni…

"Siamo intorno a un -50% rispetto alla precedente generazione di traghetti".

A breve verrà consegnata la prima nave. I rifornimenti di GNL non sono semplicissimi. A che punto siete con le autorizzazioni?

"Ci stiamo lavorando. Le navi arriveranno con 11 mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Dobbiamo accelerare il processo autorizzativo, ma siamo ottimisti".

Otto navi in arrivo in poco tempo: un rinnovamento importante per GNV…

"Nel giro di cinque anni una parte rilevante della flotta sarà tutta rinnovata. Con l’aggiunta di circa il 60% di tonnellaggio. Questo salto in avanti ci permetterà di potenziare i nostri servizi, partendo dal consolidamento delle rotte già attive".

Co.Da.