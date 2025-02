Oscar alle ciclabili. Una tradizione lunga dieci anni

Il Green Road Award 2025 - l’Oscar Italiano del Cicloturismo compie dieci anni. Un premio assegnato alle Regioni che investono in infrastrutture e servizi per la vacanza su due ruote. L’evento di presentazione del premio, tenutosi a Milano, apre ufficialmente le candidature per le Regioni che avranno tempo fino al 10 maggio per proporre, ognuna, fino a due ciclovie. Per festeggiare la decima edizione, nell’anno del Giubileo, sarà istituito uno speciale riconoscimento per un cammino che sia percorribile anche in bicicletta.

In 10 anni sono state presentate dalle Regioni italiane oltre 200 candidature e l’Oscar del Cicloturismo, nelle sue varie categorie, è andato a quasi 50 “green road” da Nord a Sud. Il Trentino con ben 7 statuette è la Regione con più vittorie, seguono Toscana ed Emilia Romagna con 5 vittorie, Lombardia e Liguria con 4, Veneto, Marche, Abruzzo e Campania con 3, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria, Basilicata con 2 vittorie (FVG con 2 primi posti!), Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna con 1. Due i premi assegnati dalla Giuria ad altrettante destinazioni straniere, Gran Canaria (Spagna) e Fiandre (Belgio).

Il Green Road Award è nato dieci anni fa dalla passione di un’idea che è diventata patrimonio condiviso, portando risultati oggettivi e misurabili. "L’Oscar del Cicloturismo ha agito su due fronti – dice Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo ed ideatrice del premio. – Da una parte ha stimolato la presa di coscienza delle Regioni sull’importanza di investire in infrastrutture e servizi per il turismo lento; dall’altra, con la sua eco mediatica, ha spinto sempre più persone a pedalare e a praticare una forma di turismo sostenibile. Le ciclovie premiate hanno contribuito a rendere le regioni italiane più belle, attirando investimenti e creando nuovi posti di lavoro, dando ai giovani nuove opportunità nei loro territori di origine."