Orgoglio Sym 400. Veloce, agile e sicuro. Lo scooterone ora c’è

La prima cosa che ti viene da pensare dopo aver fatto un giro (il primo giro) in sella al Sym 400 è questa: ho voglia di comprarlo. Nessun paragone (per rispetto) diretto con altri marchi, ma lo scooterone Sym punta forte a trasformarsi in leader nel settore della categoria. La prima qualità, quella che non ti può sfuggire è la sella. Comoda, comodissima. Una poltrona che ti porti dietro per il traffico cittadino e ti aiuta a vivere una guida dinamica e allo stesso tempo rilassante.

Già, perchè la maneggevolezza di Sym 400 (ovviamente modello a benzina), rende questo scooter che però è già una bella... moto, un mezzo da guidare per le strade della città senza alcuna difficoltà. Peso e dinamica lo rendono uno scooter che nel traffico scivola via senza problemi.

Questo – altro punto a favore di Sym 400 – grazie anche a una ciclistica che sposa bene le esigenze dello scooterista incallito che però ha voglia di vivere le emozioni della moto.

I cavalli che raccontano la potenza del nuovo modello di Sym li puoi assaporare quando la partenza da fermo (0/90 kmh) è un lampo. Scatto da semaforo verde in pista e ripresa, anche nel recuperare la prestazione col gas chiuso, che si abbina alla perfezione di quanto già detto per altre caratteristiche di questo scooterone: il Dna è quello di una moto.

Il paragone con la concorrenza va leggermente in affanno dando un’occhiata alla strumentazione di bordo. Il display è minimal, assolutamente essenziale, ma non si va a perdere in ’finestrelle’ che invece sono la forza di altri maxi-scooter. Lo slogan con cui il sito ufficiale accende i riflettori sul modello è una semplice, concreta realtà: "Vivi un’avventura senza compromessi con il nuovo SYM ADXTG 400". Detto fatto, l’avventura sui tratti cittadini è la stessa che puoi vivere sulle strade a lunga percorrenza per trasferimenti all’insegna delle emozioni

Questo maxiscooter combina potenza, maneggevolezza, design audace e innovazioni tecnologiche per trasformare ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile. Perfetto per dominare le strade urbane – si legge ancora nella scheda ufficiale Sym – e avventurarsi su ogni tipo di percorso. Con il suo motore rivoluzionario e uno stile ispirato alla natura, incarna versatilità ed eleganza al servizio dell’avventura.

Quindi i dettagli tecnici come l’ Hyper-VVS con valvola variabile, monocilindrico 4T da 399 cc, raffreddamento a liquido, potenza di 25,7 kW a 7000 giri/min. Che dire poi della Sospensione multilink Sanyang e forcellone indipendente in alluminio per assorbire le irregolarità e garantire stabilità anche su terreni difficili. Stabilità sempre e ovunque. Con il dettaglio che stabilità significa maggiore sicurezza. Migliore gestione del mezzo e via dicendo.

Da non trascurare la modalità off-road Bosch ABS per una sicurezza ottimale in ogni condizione. Quindi (e si torna al look), all’immagine e a quelle foto che fanno di Sym 400 un qualcosa di bello e da vivere, vanno ricordate le pedane allungate, manubrio largo in alluminio e parabrezza regolabile senza attrezzi per una posizione confortevole, anche su lunghi tragitti. Buon viaggio.