Open House 2025. La Festa Guzzi accende il futuro

Il presente che si proietta nel futuro. E questo, sia chiaro, è sempre stato una sorta di mantra nella storia di Guzzi. Guzzi che si avvia a mandare a bilancio un anno fatto di emozioni e risultati importanti e che guarda al 2026 con la prospettiva di un domani che sarà da vivere tutto d’un fiato.

Si è chiusa l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House. In migliaia sono arrivati a Mandello del Lario da tutta Europa per il tradizionale appuntamento, in contemporanea col Motoraduno Internazionale. Il Museo, che accoglie la spettacolare esposizione delle Moto Guzzi protagoniste di oltre un secolo di storia, è stata una delle mete preferite e ha fatto registrare 15mila visite. Grande successo anche per i test ride gratuiti che hanno permesso a centinaia di motociclisti di testare su strada la gamma 2025 di Moto Guzzi.

Ma l’edizione 2025 dell’evento Mandellese ha rappresentato un punto di svolta nella storia di Moto Guzzi, perché è stata l’ultima prima della inaugurazione del nuovo stabilimento, annunciata per il 4 settembre 2026, giorno di apertura di una edizione straordinaria delle GMG – Giornate Mondiali Guzzi, il momento più atteso dai Guzzisti di tutto il mondo. Sarà un evento epocale, il più grande mai organizzato nella storia di questo marchio glorioso e si annunciano decine di migliaia di Guzzisti – e di Moto Guzzi – in arrivo da tutti i continenti.

Dopo oltre un secolo di storia, la sede storica di Moto Guzzi sta rinascendo in un impianto modernissimo, caratterizzato da linee di assemblaggio di assoluta avanguardia tecnologica che garantiranno livelli di qualità sempre più elevati, mai raggiunti ad oggi. Sarà uno stabilimento completamente nuovo, che si aprirà al pubblico da postazioni panoramiche, dalle quali poter osservare il processo produttivo e veder nascere una Moto Guzzi.

Il Museo Storico rinascerà, completamente ridisegnato, pensato per offrire un’esperienza immersiva in 105 anni di storia della motocicletta, in una ambientazione completamente nuova e unica, che lo renderà uno dei più affascinanti musei industriali del mondo. E nei nuovi spazi commerciali sarà possibile acquistare tutto quello che ruota intorno all’universo Moto Guzzi, dal merchandising, ai capi di abbigliamento (anche tecnico), fino alla moto dei propri sogni. Il nuovo nido dell’aquila sarà un progetto che mira a rendere fruibile e accogliente la casa di Moto Guzzi, in tutti i periodi dell’anno.

Il conto alla rovescia, per l’appuntamento con la storia, è iniziato. E correrà veloce nella direzione di un 2026 destinato a fare la storia.