Omoda 9, super Hybrid per la berlina di lusso

Con i suoi 4,78 metri, la nuova Omoda 9 Super Hybrid non è solo la prima D-SUV del marchio cinese Chery, ma anche il manifesto di un’ambizione: conquistare il pubblico europeo con un prodotto che unisce design, comfort e prestazioni ai massimi livelli.

Linee scolpite secondo la sezione aurea conferiscono al profilo equilibrio estetico. Gli interni confermano l’impostazione: rivestimenti in pelle Nappa, impianto audio Sony con 14 altoparlanti – due nei poggiatesta –ambiente arricchito da illuminazione ambientale e display curvo. Lo spazio non manca: il bagagliaio offre 660 litri con 5 persone a bordo. L’allestimento è unico e full optional, proposto a 51.900 euro, ridotti a 45.400 in caso di permuta. Sotto il cofano punta sull’innovazione: il sistema Super Hybrid unisce un motore 1.5 turbo benzina da 143 CV a tre unità elettriche, per una potenza combinata di 537 CV e 635 Nm. Il cambio DHT a tre rapporti consente uno 0-100 km/h in 4”9. La batteria da 34,46 kWh e il serbatoio da 70 litri garantiscono oltre 1.100 km di autonomia. In elettrico, percorre fino a 145 km. Nonostante i 2.270 kg, la dinamica è agile. Omoda 9 si propone come vera outsider.