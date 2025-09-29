Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Oltre duemila bici a disposizione
29 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
QN Mobilità
Oltre duemila bici a disposizione

In città è attivo il servizio di bike-sharing RideMovi, che rende disponibili un minimo di 500 biciclette a pedalata muscolare...

In città è attivo il servizio di bike-sharing RideMovi, che rende disponibili un minimo di 500 biciclette a pedalata muscolare dotate di cambio a 3 marce e un minimo di 1800 biciclette a pedalata assistita. Presenti in città, circa 200 postazioni riservate per la sosta delle bici. L’app RideMovi permette di individuare facilmente, consultando la mappa le biciclette ed e-bike disponibili, i parcheggi dedicati e l’area operativa. Chi lascia la bici in parcheggio alla fine dell’utilizzo ottiene uno sconto.

