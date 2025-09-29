Venerdì 26 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità: Oltre 700 milioni di euro per realizzare due linee
29 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
QN Mobilità
Oltre 700 milioni di euro per realizzare due linee

Il progetto della nuova tramvia di Bologna comporta un investimento significativo. La maggior parte dei costi sono sostenuti dal Governo e dal Pnrr. Il costo totale per la realizzazione della Linea Rossa, la prima in costruzione, è di circa 511 milioni di euro. Per la Linea Verde, il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato finanziato per 222 milioni di euro. Previsto un pacchetto di misure di sostegno di 3 milioni per i commercianti e le attività economiche che subiscono disagi per i cantieri.

