Oltre 700 milioni di euro per realizzare due linee

Il progetto della nuova tramvia di Bologna comporta un investimento significativo. La maggior parte dei costi sono sostenuti dal Governo e dal Pnrr. Il costo totale per la realizzazione della Linea Rossa, la prima in costruzione, è di circa 511 milioni di euro. Per la Linea Verde, il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato finanziato per 222 milioni di euro. Previsto un pacchetto di misure di sostegno di 3 milioni per i commercianti e le attività economiche che subiscono disagi per i cantieri.