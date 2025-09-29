Nuovo operativo Ryanair. Aumentano le offerte verso Genova e Ancona

Prosegue e si rafforza il sodalizio tra Ryanair e gli aeroporti di Genova e Ancona.

All’Aeroporto Internazionale ’Cristoforo Colombo’ di Genova la compagnia irlandese ha trasportato 5,5 milioni di passeggeri in 26 anni di attività, mentre all’Aeroporto Raffaello Sanzio si è fermata a 4,5 milioni. In quest’ultimo scalo quest’inverno la compagnia opererà 20 voli settimanali da/per Ancona su 3 rotte: Londra Stansted, Bruxelles Charleroi e Catania.

Per Genova il nuovo operativo della compagnia irlandese per il prossimo inverno prevede oltre 40 voli settimanali da e per Genova su 8 rotte verso Bari, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Catania, Lamezia, Londra Stansted, Napoli, e Palermo.

"Una collaborazione che prosegue ininterrottamente da oltre 25 anni quella con Ryanair - sottolinea Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova - Più collegamenti significano non solo maggiore accessibilità, ma anche crescita del

turismo incoming e nuove occasioni di business".

Per celebrare le intese Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 24.99 euro per viaggiare fino a gennaio, disponibili solo sul sito della compagnia aerea. Ryanair ha aggiunto 6 aeromobili e 20 nuove rotte nel nostro Paese, privilegiando Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia premiate per la scelta di abolire l’addizionale municipale.

"Qualora fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani - conclude Fabrizio Francioni, Head of Communications di Ryanair - Potremmo rispondere con un piano di crescita ambizioso che include una crescita del traffico fino ad oltre 80milioni di passeggeri all’anno, più di 1.500 nuovi posti di lavoro".