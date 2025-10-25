Venerdì 24 Ottobre 2025

25 ott 2025
  Nuovi treni regionali. La Toscana pioniera dell'intermobilità

Nuovi treni regionali. La Toscana pioniera dell’intermobilità

Procede a ranghi serrati il maxi progetto da 1,3 miliardi di euro di investimenti per modernizzare entro il 2034 la mobilità in Toscana. Nelle scorse settimane è stato consegnato il 70° treno regionale di ultima generazione di Trenitalia, un convoglio composto da sei carrozze a doppio piano con una capienza di 700 posti a sedere e più spazio per i viaggiatori e nelle sedute, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. Ogni treno è dotato di 50 videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato.

Non solo, ognuno dei nuovo convogli è ecosostenibile e riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni di vecchia generazione. I vagoni sono costruiti in modo facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità, inoltre sono presenti quattro postazioni per persone con disabilità, collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

Per favorire l’intermobilità i nuovi treni sono stati dotati di bagagliere in grado di accogliere fino a 18 bici con prese elettriche incluse per la ricarica. Il contratto di servizio stipulato tra Trenitalia e Regione Toscana, valido fino al 2034, con un investimento di 1,3 miliardi di euro (di cui 912,6 milioni per nuovo materiale rotabile, 128,9 finanziati da Regione Toscana e 783,7 da Trenitalia) prevede in totale 100 nuovi treni. Entro il 2027 arriveranno 16 treni di cui 5 treni elettrici a doppio piano, 3 treni ibridi a tripla alimentazione, 6 treni elettrici a 200 km/h e 2 locomotive, mentre altri 14 sono previsti entro il 2030.

