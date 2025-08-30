Nuovi fuoribordo Suzuki. Volare sulle onde rispettando l’ambiente

Suzuki lancia la Stealth Line, una linea di motori fuoribordo che esprime l’audacia di un design minimalista e la personalità distintiva di chi sceglie di navigare con stile. Caratterizzata dall’ideogramma ’Stealth’, questa linea rappresenta l’equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata ed estetica grazie all’esclusiva livrea Matte Black, il sistema di verniciatura anti-corrosione di Suzuki, una protezione speciale che preserva i motori dall’aggressione della salsedine e dell’ossido, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo.

Una verniciatura nera opaca di tendenza, apprezzata anche nell’automotive e nell’arredo che si aggiunge alle già apprezzate colorazioni White e Nebular Black, conferisce ai modelli un carattere forte e inconfondibile. La linea si amplia con motori fuoribordo Suzuki da 115, 140, 150, 200, 300 e 350 CV, tutti dotati di tecnologie innovative che accompagnano il marchio Suzuki, con soluzioni come la trasmissione disassata, la distribuzione a catena a bagno d’olio, il sistema ’consumameno’, la propulsione a doppia elica controrotante che migliorano le perfomance della navigazione riducendo i consumi.

Il Dual Water Inlet garantisce il raffreddamento del motore anche in acque poco profonde e la ’Suzuki Micro-Plastic Collector’, sui modelli da 115 e 140 cv, filtra le microplastiche presenti nell’acqua di raffreddamento, contribuendo alla tutela dell’ambiente marino. Tra i nuovi modelli il Suzuki DF350AMD rappresenta il vertice della gamma fuoribordo Suzuki, portando l’eccellenza a un livello superiore. Dotato di una innovativa timoneria integrata con cilindro, questo motore garantisce un’esperienza di navigazione confortevole e piacevole. Tra le innovazioni più interessanti il sistema opzionale steer-by-wire, che permette di controllare elettronicamente la timoneria integrata tramite un joystick dedicato. Questa tecnologia offre funzioni di regolazione automatica del timone e modalità di docking assistito, rendendo la manovra ancora più semplice e precisa.

Il cuore pulsante di questo motore è un potente propulsore DOHC a 6 cilindri da 4.390 cc, capace di erogare ben 350 CV con un rapporto di compressione di 12,0:1, uno dei più alti mai visti su un fuoribordo di serie, tipico delle unità da competizione. Il sistema di trasmissione disassato rispetto all’albero motore permette di montare eliche di diametro elevato, ottimizzando l’efficienza propulsiva e spostando il baricentro in avanti per maggiore stabilità, minori vibrazioni e un’ottima distribuzione del peso.