Nuove regole per caddy e risciò

Regole per caddy e risciò turistici: ecco le novità dopo la delibera. Lo scorso 8 luglio la giunta comunale ha approvato un nuovo regolamento per limitare l’accesso in centro storico – area Unesco – di caddy, risciò e golf car, pur consentendo l’ingresso controllato di navette turistiche elettriche. Il provvedimento, voluto dagli assessori Jacopo Vicini (Turismo) e Andrea Giorgio (Mobilità), mira a riportare ordine nel cuore cittadino, ridurre il traffico e migliorare la sicurezza.

In pratica, l’ingresso dei mezzi atipici che finota affollavano le vie e rendevano particolarmente difficile muoversi sarà vietato nell’area Unesco, con l’eccezione di massimo 24 navette elettriche bianche (otto passeggeri ciascuna), omologate M1 e intestate ad agenzie turistiche. Possono circolare solo lungo due itinerari prestabiliti, previa autorizzazione della Direzione Mobilità .

I due percorsi consentiti collegano piazzale Vittorio Veneto, Il Prato, lungarni, Ponte alla Carraia e Corso Italia, mentre l’altro copre Viale Michelangelo fino a piazzale Michelangelo. Sono previste sanzioni severe: sequestri per veicoli non autorizzati, multa da 500 euro e ritiro del nulla osta per irregolarità. Anche le navette provviste di autorizzazione che deviano dai percorsi subiranno sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione del servizio.

La delibera ha raccolto il sostegno delle categorie interessate. Il regolamento, ora all’esame del Consiglio comunale, punta a un equilibrio tra decoro urbano, sicurezza e tutela dei professionisti, con l’obiettivo di far convogliare l’offerta turistica in modo più ordinato e trasparente.

