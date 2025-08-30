Nuova MG HS Hybrid+. Sposa alte prestazioni e risparmio carburante

Sabato 30 Agosto 2025

30 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
MG Motor ha messo in bacheca una prima parte del 2025 da primato, con quasi 30.000 vetture immatricolate in 6 mesi e una quota di mercato che raggiunge il 3,14%. Dati davvero sorprendenti e importanti. A trainare la crescita è stata la gamma NEV (New Energy Vehicle), che ha rappresentato il 45% del mix totale, grazie soprattutto alla tecnologia Hybrid+.

Nel segmento Suv, il marchio ha rafforzato la propria offerta con l’introduzione di due modelli: la MG HS Hybrid+ e l’inedita MGS5, 100% elettrica. La HS Hybrid+ si distingue per l’efficienza del sistema propulsivo che abbina un motore benzina 1.5T ciclo Miller da 105 kW a un motore elettrico da 146 kW e una batteria da 1,8 kWh. Il sistema eroga 225 cavalli e scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, con consumi di 5,53 l/100 km. Due gli allestimenti: Comfort e Luxury, rispettivamente da 27.490 e 29.990 euro con promozioni attive. Di serie la suite MG Pilot con 14 sistemi Adas.

Anticipato durante i test su strada della HS Hybrid+, MGS5 segna l’inizio di una nuova fase per il marchio. Il SUV compatto al 100% elettrico, sviluppato sulla piattaforma MSP di SAIC Motor, promette versatilità, autonomia e dinamica migliorata. Pensato per il segmento B, eredita il ruolo della ZS EV e si propone come soluzione sostenibile per un pubblico ampio. Entrambi i modelli sono coperti da garanzia di 7 anni o 150.000 km.

Francesco Forni

