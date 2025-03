Nuova Dacia Spring. Più bella, più ricca e a prezzi comodi

Dacia Spring 2025 si conferma come una delle citycar elettriche più apprezzate sul mercato, grazie a un design rinnovato, maggiore efficienza e un prezzo competitivo. Con il restyling, la nuova Spring offre un mix perfetto tra mobilità sostenibile, praticità e tecnologia, mantenendo il suo carattere di auto urbana agile ed economica. La nuova Dacia Spring ha subito un’evoluzione stilistica che la rende ancora più accattivante. Il design è stato aggiornato con linee più moderne e una nuova firma luminosa a LED a forma di ’Y’ che ne enfatizza l’identità visiva.

Dal punto di vista tecnico, Dacia Spring 2025 si presenta con due motorizzazioni elettriche: una versione da 65 CV, che garantisce una guida più reattiva e prestazioni elevate, e una variante da 45 CV, perfetta per chi cerca un’opzione ancora più economica. L’autonomia arriva fino a 230 km nel ciclo misto, grazie alla batteria da 26,8 kWh, garantendo un utilizzo quotidiano senza necessità di ricariche frequenti. La ricarica può essere effettuata sia con corrente alternata che con corrente continua, riducendo i tempi di attesa.

Gli interni della nuova Spring sono stati migliorati per offrire più tecnologia e comfort. Tra le novità più rilevanti troviamo: il display digitale da 7 pollici, completamente personalizzabile, che sostituisce il quadro strumenti tradizionale, touchscreen centrale da 10 pollici con navigazione connessa e compatibilità wireless con Apple CarPlaye Android Auto. Dacia ha migliorato anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida per la Spring 2025, rendendola più sicura e confortevole. Tra le tecnologie disponibili troviamo: frenata automatica d’emergenza, riconoscimento della segnaletica stradale, sistema di mantenimento della corsia, sensori di parcheggio e retrocamera.

Nonostante le dimensioni compatte, Dacia Spring offre una capacità di carico sorprendente per il segmento. Il bagagliaio ha una capienza di 208 litri, che possono diventare 1.004 litri abbattendo i sedili posteriori, un valore ai vertici della categoria. Il prezzo di listino parte da 17.900 euro per la versione Expression da 45 CV, rendendo questa citycar una delle soluzioni più accessibili per entrare nel mondo della mobilità elettrica.

Luca Talotta