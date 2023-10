Nuova Cayenne scala l’Etna in carovana

di Giuseppe Tassi

Che ci fa una carovana di Porsche Cayenne sulle pendici dell’Etna? È proprio lungo gli sterrati che collegano i coni del vulcano che la casa di Stoccarda ha deciso di mettere alla prova le qualità offroad del suo Suv di lusso. E così, tra paesaggi fiabeschi disegnati dalla lava, ciuffi di vegetazione che sbucano all’improvviso e nuvole vaganti, Cayenne 2023 mostra le sue qualità di arrampicatrice anche con normali gomme da strada.

Nella modalità Offroad il Suv tedesco modifica lo sterzo, le sospensioni elettroniche PASM acquistano rigidezza, perfino il sound motore cambia tonalità. La trazione integrale e i sistemi di assistenza alla guida fanno un lavoro egregio, al punto che Cayenne supera dislivelli, si arrampica su sassi inclinati e risale bruschi pendii con assoluta facilità. Non so quanti vorranno spingere questo gioiello da centomila euro lungo sentieri così impervi, ma di certo Cayenne è in grado di vincere la sfida.

Porsche ha messo sul mercato questo modello di grande successo dal 2002 e nel 2022, vent’anni dopo, su 300 mila vetture vendute dal brand tedesco in tutto il mondo 95.000 sono Cayenne. In Italia dalla sua prima apparizione ad oggi ha venduto 30.000 unità. Ecco perché il restyling 2023 rende ancor più appetibile l’acquisto del Suv tedesco con innovazioni importanti nella gamma motori e un grande salto di qualità negli interni.

La prima parte del test drive catanese, dall’aeroporto alle pendici dell’Etna, fa apprezzare tutte le qualità della versione S che monta un V8 biturbo 4.0 da 474 cv: riprese fulminanti (da 0-100 in 4.7 secondi), tenuta di curva perfetta, sorpassi in pochi metri e una punta di velocità che tocca i 273 orari. La versione d’ingresso (96.960 euro) monta invece un V6 turbo da 353 cv. Lo stesso motore termico è impiegato nella E-Hybrid plug in che aggiunge un propulsore elettrico alimentato da una batteria da 25.9 kWh. Il sistema ha una potenza complessiva di 470 cv e l’auto può percorrere fino a 90 km in puro elettrico. In arrivo anche una versione top di gamma da 739 cv, in attesa dell’elettrica già programmata per il 2025.

Disponibile nelle versioni Suv e Coupè, Cayenne 2023 riserva ampi spazi interni in un abitacolo dove la sportività si fonde con il lusso. Il volante multifunzione ospita il selettore delle modalità di guida, il cockpit ha un display curvo da 12,6 pollici mentre un touch della stessa grandezza governa le funzioni dell’auto. Uno schermo opzionale, orientato solo sul passeggero del sedile anteriore, permette la visione di film senza interferire con il guidatore.

Prestazioni, versatilità, lusso e raffinatezza si combinano in una vettura perfetta anche per l’uso quotidiano (il bagagliaio è da 592 litri), capace di stupire con le sue accelerazioni brucianti ma anche per le qualità offroad sui terreni più impervi. Quella carovana sull’Etna lo insegna.